Un joven mató a su novia de 18 años y baleó a su suegro cuando intentó protegerla: está prófugo

La víctima tenía 18 años y su papá permanece internado tras ser alcazando por dos impactos de bala.

Gran conmoción se generó al conocerse un nuevo femicidio . Un joven de 19 años mató a su novia de 18 durante una discusión. Su suegro intervino y también lo atacó de dos disparos.

El crimen ocurrió alrededor de las 19 horas del martes en la vivienda de la joven. Según trascendió, el agresor identificado como Elías Barrionuevo mantenía una discusión por celos con Camila, y todo terminó trágicamente.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el joven sacó un arma y comenzó a disparar . Uno de los tiros alcanzó a su novia, mientras que otros dos impactaron en las piernas de su suegro. Tras el ataque escapó y es intensamente buscado por la Policía.

Tras un llamado al 911, llegaron al lugar oficiales de la Comisaria 4° de Ituzaingó, quienes encontraron a la joven tendida en la vía pública y la trasladaron de urgencia a la joven al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde finalmente murió.

La joven pareja tenía un vínculo "tóxico"

Medios locales revelaron que el padre de la joven se recupera luego de haber sido atendido por las heridas de bala sufridas durante el episodio. Asimismo, revelaron que fue atacado en el momento que se abalanzó sobre el agresor para intentar proteger a su hija, pero Barrionuevo también le disparó.

"Mi pareja pasó por ahí y justo vio a la chica toda ensangrentada. La tuvo que llevar la policía al hospital porque nadie la podía llevar", relató en diálogo con Crónica TV María, una vecina que dijo ser quien llamó al teléfono de emergencias para hacer la denuncia.

Según contó la mujer, el agresor llegó al lugar en un auto, pero tras el ataque, escapó corriendo con el arma aún en las manos.

Allegados a la víctima revelaron que el vínculo de la pareja era "tóxico", un dato que ahora forma parte de la investigación para determinar qué ocurrió antes del desenlace fatal y si existían antecedentes de violencia.

"Se escucharon tres disparos que retumbaron en el pasillo y la nena se quejaba del dolor, después vi como la subieron a un patrullero y se la llevaron al hospital”, relató un vecino más tarde al portal SM Noticias.

Cómo fue el brutal ataque a Camila

La causa fue caratulada como "Homicidio – Homicidio en tentativa" e interviene la UFI N°11 de Morón. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del ataque y determinar con precisión qué ocurrió durante la discusión y cómo se produjeron los disparos.

Las autoridades trabajan para intentar ubicar al joven que permanece prófugo, y según indicaron fuentes de la investigación, tendría domicilio en el partido de Merlo. Al mismo tiempo, peritos y efectivos policiales realizan un relevamiento de cámaras de seguridad para avanzar con la identificación y localización del sospechoso.

Familiares del propio acusado mantienen contacto con las autoridades y manifestaron su intención de entregarlo, reveló TN.

"Mi papá es un psicópata": el impactante relato del hijo de la mujer asesinada por su esposo

Este lunes se registró un brutal femicidio en Merlo, donde un hombre asesinó a puñaladas a su mujer, con quien llevaba 39 años en pareja. "Se me fue la mano", reconoció el femicida.

Los policías fueron alertados por el propio hijo de la víctima, cuando los efectivos hallaron a la mujer con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, rodeada de un charco de sangre, ya sin vida. También secuestraron un cuchillo que sería analizada para determinar si fue utilizada durante el ataque.

Tras conocerse el crimen habló Ernesto, hijo de la pareja, quien sostuvo ante los medios que su papá "es un psicópata".