Robaron en el barrio privado Rincón Club de Campo: se llevaron plata y una camioneta que luego abandonaron

El hecho ocurrió el lunes por la noche en una vivienda de Calle 14. Los dos ladrones ingresaron por el alambrado del sector de Calle Las Bardas.

Una familia del barrio privado Rincón Club de Campo fue víctima de un robo por parte de dos delincuentes armados que ingresaron por un alambrado. Se llevaron dinero y una camioneta y condujeron hasta el mismo lugar por donde habían ingresado. El vehículo fue abandonado a seis cuadras del barrio.

El comisario Inspector Marcos Mazzone confirmó a LM Neuquén que están investigando el hecho, aunque no brindó precisiones dado que -según expuso- el dueño todavía no radicó la denuncia formal. Señaló que la investigación avanza con el análisis de las cámaras del barrio privado y también con las de la vía pública.

De acuerdo a la información recolectada por este medio, en base a los dichos de los vecinos, los delincuentes ingresaron por una ventana y la familia fue maniatada y reducida con armas. Actualmente, en tanto, se encuentra en buen estado de salud.

Sebastián Fariña Petersen

Se supo que el hecho ocurrió este lunes en una vivienda ubicada en Calle 14, aproximadamente entre las 22 y las 22.30. Sin embargo, el ingreso al predio habría sido alrededor de las 20.40 a través del alambrado del sector de Calle Las Bardas.

Tras ingresar a la vivienda, sustrajeron la camioneta que utilizaron para trasladarse hasta el sector de Calle Las Bardas. "El vehículo fue posteriormente encontrado estacionado, afuera del barrio, a seis cuadras del lugar", dijo Mazzone a LM Neuquén.

Tras el hecho, se dio intervención a la Policía, que se hizo presente y llevó adelante un operativo de rastrillaje tanto en el interior como en los alrededores del barrio. Sin embargo, hasta el momento no se pudo localizar a los delincuentes.

El hecho de inseguridad generó gran revuelo en las familias del lugar, que cuenta con seguridad privada permanente y mantiene un estricto control en los ingresos al predio.

Impresionante robo millonario en un barrio privado del Mari Menuco

En los últimos días se registró un millonario robo que sacudió al barrio privado La Península, ubicado en el lago Mari Menuco, con el saqueo de al menos nueve viviendas.

El hecho se produjo durante el último fin de semana de agosto y fue descubierto al lunes siguiente, cuando varios propietarios llegaron al lugar y advirtieron que sus casas habían sido violentadas.

De acuerdo al relevamiento policial, los delincuentes se llevaron un importante botín compuesto por televisores, herramientas, equipos de pesca, ropa y dos cuatriciclos. En siete de las casas se denunciaron distintos faltantes, mientras que en las otras dos los delincuentes provocaron daños en puertas y ventanas.

Personal del Destacamento Mari Menuco intervino inicialmente en el lugar y luego se convocó a Criminalística, al Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales junto a la Comisaría 52 de Centenario.

Gentileza: Policía de Neuquén.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario inspector y coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, Néstor Catalán, confirmó que en la primera de las casas denunciadas, se llevaron una motoguadaña, televisores, una pava eléctrica, una cafetera, una notebook, elementos de pesca y una caja con diferentes herramientas.

En otra propiedad sustrajeron un televisor, mientras que de una tercera vivienda se llevaron una motoguadaña y diferentes herramientas de mano utilizadas principalmente para tareas de jardinería.

Sin embargo, uno de los elementos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue el robo de dos cuatriciclos.

De la cuarta vivienda se llevaron un cuatriciclo Honda de aproximadamente 450 centímetros cúbicos, de color rojo y negro.