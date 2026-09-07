La Fiscalía y la querella confirmaron que un grupo de policías de la comisaría 16 y 21 serán imputados por homicidio cometido diez meses atrás.

Fue al hospital Heller a buscar ayuda y terminó muerto: las pericias clave para la imputación a seis policías

Fue al hospital Heller a buscar ayuda y terminó muerto: las pericias clave para la imputación a seis policías

Este martes 8 de septiembre , seis policías serán imputados por homicidio por su participación directa en la muerte de José Galeano . La audiencia estará a cargo de la fiscal de Homicidios Lorena Juárez , quien deberá explicar ante un juez la conducta que atribuye a cada uno de los efectivos que participaron del operativo.

José tenía 47 años cuando llegó durante la madrugada del 18 de noviembre de 2025 al hospital Heller en medio de una crisis. Había salido de su casa y se dirigió directamente al centro de salud, donde ya era paciente. Llevaba un cuchillo, pero las cámaras registraron que antes de ser reducido lo dejó sobre el mostrador de la guardia.

Minutos después, terminaría víctima de una muerte tras una intervención policial con la participación del grupo de policías de la comisaría 16 de San Lorenzo y la comisaría 21 de Melipal.

La investigación llega a esta instancia después de una serie de pericias que resultaron determinantes para reconstruir qué ocurrió durante los minutos en que Galeano, luego de dejar el cuchillo sobre un mostrador, fue reducido dentro del hospital y trasladado al sector de ambulancias, para luego reingresarlo sin signos vitales y sin avisar al personal médico.

Una muerte violenta con traumatismo en el tórax y costillas fracturadas

El trabajo central de la fiscalía consistió en cruzar las imágenes de las cámaras de seguridad con los resultados de la autopsia y establecer cómo pudieron producirse las lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

La autopsia fue uno de los primeros elementos que modificó el rumbo de la investigación. El informe forense determinó que Galeano murió de manera violenta como consecuencia de un traumatismo torácico cerrado grave y neumotórax, en el marco de un politraumatismo.

El cuerpo presentaba fracturas de costillas bilaterales: entre el segundo y sexto arco del lado izquierdo y entre el cuarto y sexto del lado derecho. También se detectaron lesiones pulmonares, edema y congestión pulmonar severa, además de múltiples equimosis, excoriaciones y hematomas.

El estudio forense diferenció además lesiones que podían estar relacionadas con las posteriores maniobras de reanimación de otras compatibles con mecanismos de reducción física. El neumotórax y la afectación pulmonar podían generar una descompensación respiratoria grave capaz de provocar la muerte en minutos u horas.

La pregunta que quedó abierta fue entonces fundamental para la causa: cómo se produjeron las lesiones mortales.

Las cámaras, la otra prueba clave sobre el homicidio

La respuesta comenzó a buscarse en las imágenes del hospital. Los registros muestran a Galeano ingresando durante la madrugada, descalzo y con el cuchillo en la mano derecha. Se encontraba alterado, agotado y recorría distintos sectores de la guardia golpeando puertas y pidiendo atención. Mientras tanto, algunas personas esperaban sentadas.

Cuando llegaron los primeros policías, Galeano se encontraba frente a la ventanilla de atención. Uno de los efectivos lo apuntó con su arma, mientras el hombre terminó dejando el cuchillo sobre el mostrador. A partir de ese momento quedó desarmado.

La secuencia siguiente es la que será analizada en la audiencia. Las cámaras muestran cómo comenzó la reducción y cómo fueron sumándose efectivos hasta que alrededor de diez policías permanecieron alrededor de Galeano. Los registros muestran maniobras de inmovilización contra el piso y la intervención de personal de seguridad privada.

En ese momento, según las imágenes incorporadas a la causa, Galeano no recibió atención médica.

Después fue retirado del interior del hospital y trasladado hacia el exterior. Las cámaras muestran que los policías lo sacaron con vida. Sin embargo, cuando volvieron a ingresarlo al edificio, Galeano ya aparecía inmóvil. Los médicos intentaron reanimarlo, pero finalmente constataron su muerte.

Sebastián Fariña Petersen

Qué busca determinar la pericia

El análisis conjunto del Gabinete de Criminalística y el Gabinete Forense fue realizado para reconstruir la mecánica de las lesiones a partir de las imágenes. El objetivo fue determinar qué maniobras pudieron producir determinadas lesiones y en qué medida qué efectivo intervino en cada una.

Ese dato será clave para la audiencia de mañana aunque no es exclusiva porque también se suman testigos directos que aportaron información clave. La Fiscalía no necesariamente atribuirá la misma conducta a los seis policías.

La investigación tiene identificados, en principio, a seis efectivos que participaron del procedimiento que derivó en la muerte de Galeano. Por eso, una de las cuestiones que deberá definirse es el grado de participación individual: qué hizo cada uno, qué lesiones pudieron producirse durante esas acciones y cuál fue la incidencia de esas lesiones en la muerte.

La audiencia por la muerte en el hospital Heller que llega casi un año después

La causa tuvo un recorrido extenso dentro del Ministerio Público Fiscal. Inicialmente estuvo a cargo del fiscal Andrés Azar, quien se hizo presente en el hospital la noche de la muerte y pidió medidas de prueba como la autopsia, las cámaras y declaraciones testimoniales.

Sin embargo, transcurrieron 4 meses sin pasar de la investigación preliminar a la formulación de cargos lo cual suscitó pedidos de justicia de la familia del constructor que se atendía en el hospital Heller.

En este sentido, Marcos Pastorutti, uno de los abogados de la querella que representa a los hijos de José, sintetizó a LM Neuquén: "Era una emergencia psiquiátrica y terminó víctima de un homicidio", poniendo el énfasis en que Galeano estaba en calidad de paciente, y debería haber sido tratado como tal.

En este sentido, adelantó a este medio que la calificación legal para los policías en la eventual formulación de cargos será homicidio agravado por la condición de funcionario público que prevé pena de prisión perpetua.

En este lapso, se determinó que fue una muerte bajo custodia policial. Sin embargo, a pesar de que se habría aplicado el protocolo de Minnesota, no se habrían utilizado peritos autónomos para asegurar el control de la investigación por fuera de las fuerzas de seguridad.

Posteriormente, tras el traslado del fiscal a otra fiscalía, la investigación quedó bajo la conducción de Lorena Juárez. En paralelo se realizaron sumarios administrativos a los policías involucrados y se incorporaron testimonios de trabajadores del hospital y la historia clínica de Galeano.

Ahora, la audiencia de este martes marcará un punto de inflexión: por primera vez la Fiscalía deberá explicar formalmente ante un juez qué responsabilidad penal atribuye a los seis policías.

La clave estará en el cruce entre las dos principales pruebas de la investigación: lo que muestran las cámaras sobre la reducción y lo que la autopsia encontró en el cuerpo de Galeano.

De ese análisis deberá surgir la respuesta a las preguntas que todavía atraviesan el expediente: cómo se produjeron las fracturas, cuándo ocurrió el traumatismo que desencadenó la muerte, quiénes intervinieron en esas maniobras y qué responsabilidad tuvo cada uno de los policías imputados.