Chocaron su auto estacionado a la madrugada y busca al responsable: todo quedó grabado

Una vecina de la ciudad de Neuquén solicita la colaboración de la comunidad para poder identificar al conductor de un vehículo que provocó un grave accidente de tránsito en el área céntrica y huyó de la escena sin dejar ningún tipo de dato.

El violento episodio se registró durante las primeras horas de la madrugada del domingo 6 de septiembre, cerca de las 5:00 de la mañana , sobre la calle Talero al 400, frente a la sede de la mutual del BPN.

La damnificada, Ornella Cucchetti , relató que su automóvil se encontraba correctamente estacionado a la altura de Talero 454. Según se observa con claridad en las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la misma mutual, un coche embistió de lleno la parte trasera de su rodado y continuó su marcha sin detenerse a prestar asistencia.

Producto de la fuerza del choque, el vehículo de Cucchetti fue desplazado hacia adelante e impactó de cadena contra otro automóvil que estaba estacionado justo enfrente.

"Yo llegué alrededor de las 3 de la mañana y dejé el auto ahí. Me enteré recién a las 9 de la mañana por el grupo de vecinos que avisaron que habían escuchado un ruido fuerte. Mi auto estaba estacionado, me chocaron y se fueron sin dejar absolutamente ningún dato de seguro ni de contacto", expresó Cucchetti con profunda indignación.

Si bien logró acceder a grabaciones del sector para certificar cómo fue la secuencia de la colisión, la calidad de los videos disponibles aún no permite distinguir con la precisión requerida la patente ni el modelo exacto del vehículo causante.

Las sospechas por una serie de choques

Las especulaciones sobre el raid del vehículo prófugo se incrementaron considerablemente tras las primeras averiguaciones realizadas en la zona. De acuerdo con lo manifestado por la víctima, la policía tiene sospechas respecto a que se trata del mismo automóvil que habría participado minutos después de otros incidentes viales sobre la Avenida Argentina, incluyendo el impacto contra una camioneta Renault Kangoo que se encontraba circulando por el sector y cuyo conductor sí logró radicar la correspondiente denuncia policial.

Tras el hecho, Cucchetti realizó la denuncia formal ante la Fiscalía para asegurar la preservación judicial de las grabaciones registradas por los domos de monitoreo públicos y privados antes de que las imágenes sean borradas de los servidores de almacenamiento. Para poder activar formalmente las gestiones ante las compañías aseguradoras dentro del ajustado plazo administrativo de 72 horas, resulta totalmente imprescindible obtener la patente del rodado responsable.

Dado el impacto, se estima que el automóvil buscado presenta severos daños visibles en su lateral o frente derecho. Por esta razón, la damnificada apela a la solidaridad ciudadana y solicita que cualquier persona que tenga información, haya presenciado el hecho o haya visto ingresar a un taller mecánico a un vehículo golpeado con estas características, se ponga en contacto de inmediato mediante su cuenta de Instagram (@ornellacucchetti).