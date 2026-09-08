El accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Bora y una Toyota Corolla Cross. Las dos víctimas fatales murieron carbonizadas.

Los chocaron en la ruta y el auto se incendió: la trágica muerte de un médico rural y su esposa.

Un brutal accidente se cobró la vida de un conocido médico rural y su esposa, quienes protagonizaron un violento choque en la ruta. Otros dos vehículos están involucrados.

Fuentes policiales confirmaron que dos personas murieron tras una violenta colisión por alcance en la Ruta Provincial 280 S (secundaria), entre Sunchales y Colonia Aldao, en el oeste de la provincia de Santa Fe, protagonizada por tres vehículos, uno de los cuales se incendió.

El accidente ocurrido en la madrugada de este lunes involucró a una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Bora y una Toyota Corolla Cross.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la camioneta Toyota Hilux de color bordó, era conducida por un productor agropecuario domiciliado en la zona rural de Porteña, Córdoba.

Por su parte, el Volkswagen Bora, de color negro, era conducido por un residente de la localidad de Brinkmann, de la misma provincia, quien viajaba acompañado de su esposa y sus dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 11 años. Todos fueron asistidos en el lugar por equipos médicos y constataron que no tenían lesiones de gravedad.

Asimismo, se confirmó que en el Toyota Corolla Cross viajaban el médico y su esposa.

Qué se sabe del trágico accidente donde murió la pareja

Los primeros peritajes realizados indican que el accidente habría sido lo que se denomina una colisión por alcance. Todo indica que uno de los automóviles habría disminuido bruscamente su marcha, por razones que se ignoran, y habría sido impactado desde atrás por una camioneta en plena ruta.

Segundos después apareció en escena otro rodado que no pudo evitar una nueva colisión. Y finalmente uno de los vehículos se incendió tras el brutal impacto y las dos personas que viajaban allí quedaron atrapadas en su interior perdieron la vida en el lugar.

Los cuerpos carbonizados de la pareja debieron ser retirados por Bomberos Voluntarios de Sunchales, que trabajaron en el lugar junto a personal policial y servicios de emergencia.

Según confirmaron, las víctimas fatales eran un matrimonio radicado en Colonia Aldao: el médico rural Miguel Baronetto, de 57 años y destacado profesional de la zona; y Silvia Ríos, de 53, quien trabajaba en una oficina de PAMI de Sunchales.

En medio de la investigación, la Justicia resolvió acusar al conductor de la Toyota Hilux, hasta el momento se presume fue quien frenó bruscamente sin supuestamente realizar la advertencia del caso, por el delito de doble homicidio culposo.

Tras el siniestro trabajaron en el lugar Bomberos de Sunchales, personal del servicio de emergencias 107, efectivos de la Comisaría N.º 11 de Colonia Aldao, de la Comisaría N.º 3 de Sunchales y agentes de la Policía Vial de la Guardia Provincial.

El tránsito en el sector se vio condicionado mientras los equipos de emergencia desarrollaban las tareas de asistencia, extinción del fuego y las primeras actuaciones para preservar la escena, según informó Aires de Santa Fe.

También intervino personal de la PDI Científica, junto con un médico forense, quienes realizaron el relevamiento fotográfico y planimétrico y demás tareas de rigor para establecer la mecánica del accidente. Los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial de Rafaela.