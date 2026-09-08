El Gobierno denunció a cinco empresas petroleras por operar en las Islas Malvinas

La denuncia se realizó ante la Cámara Federal. También incluye a directores, gerentes, síndicos, administradores y representantes de las empresas.

El ejecutivo sostuvo que tres de ellas contaban con "licencias otorgadas de forma ilegítima por el Reino Unido".

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que presentará una denuncia contra cinco empresas petroleras , que buscan extraer petróleo en Islas Malvinas y consideran que operan en violación a la legislación argentina.

El ejecutivo sostuvo que tres de ellas contaban con "licencias otorgadas de forma ilegítima por el Reino Unido", para operar en el territorio, lo que implica una violación de la Ley 26.659.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , realizó el planteo con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio , indicaron a través de un comunicado desde la Oficina del Presidente.

La presentación no alcanza solamente a las empresas. También incluye, según informó la administración nacional, a directores, gerentes, síndicos, administradores, mandatarios, representantes y otras personas que pudieran haber participado de las actividades investigadas.

Qué dice la denuncia del Gobierno contra las petroleras

La denuncia finalmente se concretó en la noche del lunes por la exploración, perforación y futura explotación comercial de hidrocarburos offshore en la Cuenca Malvinas Norte (Plataforma Continental Argentina) sin autorización ni concesión del Estado argentino.

La denuncia efectivamente es por incurrir en las figuras penales previstas en la Ley 26.659 de protección de la plataforma continental. Dicha norma reprime con penas de hasta 15 años de prisión las tareas de exploración y extracción hidrocarburífera no autorizadas en aguas de jurisdicción argentina.

Las empresas petrolerasdenunciadas

Las firmas alcanzadas por la medida son: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

La ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.

La Oficina del Presidente sostuvo que la medida busca "proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina" sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

"La defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina", sostiene el comunicado firmado por Milei.

Una nueva medida por la cuestión Malvinas

La sanción a estas empresas se conoció pocos días después de la cadena nacional, en la que Milei reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y anticipó nuevas medidas destinadas a proteger los intereses del país en el Atlántico Sur.

La decisión se suma a la estrategia del Gobierno en torno a la disputa de soberanía, que incluye acciones diplomáticas y reclamos ante organismos internacionales.

Hasta el momento, el Gobierno británico no había emitido una respuesta oficial inmediata. Desde el Reino Unido, sin embargo, medios locales señalaron que las compañías alcanzadas continuarían operando bajo la legislación de las islas y que Londres considera legítimas las actividades de exploración desarrolladas en el área.

La medida podría generar nuevas tensiones entre Argentina y el Reino Unido, en un escenario en el que la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las Malvinas constituye uno de los principales puntos de conflicto vinculados con la disputa de soberanía.

Javier Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego

El jueves pasado, el presidente realizó una cadena nacional en la que habló sobre las sanciones y penas para compañías que actúen en las Islas Malvinas, que no podrán trabajar y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego "con el objetivo de incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones".

"El Gobierno nacional ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. La Base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", dijo Milei en cadena nacional.

El proyecto había sido anunciado en 2022, durante la gestión del Frente de Todos y con Jorge Taiana como ministro de Defensa. En ese momento, el Gobierno informó el inicio de la construcción de la Base Naval Integrada.

Según se explicó entonces, la ubicación de la nueva base permitiría mejorar la conectividad con la Antártida, potenciar la logística y la investigación científica antártica y fortalecer el posicionamiento estratégico del país en el Atlántico Sur.