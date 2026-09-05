Boris Johnson pidió reforzar la presencia militar británica en las Malvinas y advirtió por Argentina

El exprimer ministro británico cuestionó el discurso de Javier Milei y alertó sobre un eventual escenario de “provocación” que pueda elevar la tensión entre ambos países.

Boris Johnson pidió reforzar la presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas﻿.

El exprimer ministro británico Boris Johnson pidió reforzar la presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas y advirtió sobre un eventual riesgo de “provocaciones” por parte de Argentina, luego del discurso que Javier Milei brindó el jueves para reafirmar el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.

Johnson expresó su posición en una columna publicada en el diario británico Daily Mail, en la que analizó el escenario abierto tras la cadena nacional del Presidente y las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la posición de Washington en la disputa.

El dirigente conservador describió a Milei como un mandatario “anglófilo y admirador de Thatcher” y sostuvo que no considera probable que el Presidente argentino busque un enfrentamiento militar con el Reino Unido por la cuestión Malvinas.

“No creo ni por un segundo que quiera una confrontación con el Reino Unido por este tema”, escribió Johnson.

Sin embargo, planteó que Milei podría tener incentivos políticos internos para endurecer su posición sobre el reclamo de soberanía y consideró que el escenario internacional actual requiere una respuesta de Londres.

Johnson también hizo referencia a la postura de Estados Unidos y sostuvo que Washington mantiene técnicamente una posición neutral respecto de la disputa por las islas, en relación con recientes declaraciones de Trump.

La advertencia por una posible “provocación”

El exprimer ministro británico consideró poco probable que Argentina intente nuevamente una acción militar sobre las islas, pero advirtió sobre la posibilidad de que ocurra otro tipo de episodio que incremente la tensión entre ambos países.

“Parece imposible creer que Argentina sería tan insensata como para intentar nuevamente atacar las propias Malvinas”, sostuvo Johnson.

En ese sentido, destacó que el Reino Unido mantiene una presencia militar permanente en el archipiélago, con una guarnición, aviones de combate Typhoon y sistemas de defensa aérea.

No obstante, advirtió sobre un mayor riesgo de “algún tipo de provocación” que, según planteó, podría desembocar en “otro trágico error de cálculo argentino”.

El Reino Unido reafirmó su postura sobre las islas

Las declaraciones de Johnson coincidieron con una nueva reafirmación de la posición oficial del Gobierno británico frente al reclamo argentino.

Londres sostuvo que su compromiso con las Malvinas es “absoluto e inamovible” y volvió a defender la posición de los habitantes del archipiélago y su derecho a la autodeterminación.

El intercambio se produce en un contexto de mayor sensibilidad diplomática por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la disputa y por las nuevas medidas anunciadas por Milei en relación con la cuestión Malvinas.

El Presidente había utilizado su discurso por cadena nacional para ratificar que la Argentina mantendrá el reclamo por la soberanía de las islas y plantear que la recuperación del archipiélago constituye un objetivo de largo plazo de la política exterior argentina.