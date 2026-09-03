Islas Malvinas: qué dice el proyecto que Milei enviará al Congreso con carácter de urgencia

El Presidente anunció en la noche de este jueves que enviará un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

El presidente Javier Milei adelantó, en la noche de este jueves por cadena nacional, que emprenderá una serie de acciones para defender la soberanía en las Islas Malvinas. Entre ellas, la de enviar un proyecto de ley al Congreso en "carácter de urgente” para endurecer el marco legal.

“Estaré enviando al Congreso con carácter urgente un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. Esta ley tendrá tres objetivos. El primero, modificará la Ley 26,659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran”, detalló el mandatario argentino.

Explicó que, de esta manera, los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado, y se dispondrá, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las islas que afecten nuestros recursos naturales.

Sobre el segundo punto, Milei dijo que la ley creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación.

Y en tercer lugar, agregó: "Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo, las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales, o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional. Es importante entender una cosa, tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía sólo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos. Hoy, la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta, metales, alimentos e hidrocarburos".

El contexto de la batería de medidas

El Presidente aclaró, durante la cadena nacional, que durante los últimos 3 años de su gestión el gobierno argentino ha impulsado el reclamo de soberanía "a partir de la nueva relevancia geopolítica de nuestro país". Aseguró que el país obtuvo 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo al reclamo arggentino.

"Hemos presentado más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido. Además, en el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo", destacó Milei en alusión a su vinculación estrecha con el gobierno norteamericano.

"Recientemente, el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir", advirtió el mandatario.