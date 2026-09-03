Islas Malvinas: Javier Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

El Presidente advirtió que ante el riesgo de la explotación británica de los recursos de las islas, el gobierno va a "desplegar todas las herramientas del Estado para disuadir a quienes violenten nuestra soberanía".

El presidente Javier Milei envió un mensaje a los argentinos a través de la cadena nacional referente a la soberanía de las Islas Malvinas . El mandatario volvió a convocar a la totalidad de sus ministros en el Salón Blanco, una postal que no se repetía desde septiembre de 2025, momento en que comunicó la salida definitiva del cepo cambiario tras el pacto con el FMI.

Tal como estaba planificado, a las 21, comenzó a reproducirse el mensaje grabado por Javier Milei, acompañado de sus ministros a través de todos los medios del país.

Milei anunció este jueves que endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en las Islas Malvinas, que no podrán trabajar y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego.

Las frases del Presidente

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora. Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos. Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina.".

"Hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados. "

"Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía".

"Esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica".

Milei adelanto que se adoptaran sanciones contras las empresas involucradas: "Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino, tendrán que elegir entre una puesta ilegal, en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad".

"Firmaremos hoy mismo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el Polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina"

Un proyecto de ley con tres puntos

Milei adelantó que enviará al Congreso "con carácter urgente" un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional con tres objetivos:

Modificará la ley 26659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran. Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado; y se dispondrá cuando corresponda la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales. La ley creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía . También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación. Por último, " le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo, las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales, o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional. Es importante entender una cosa, tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía sólo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos. Hoy, la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta, metales, alimentos e hidrocarburos".

Al finalizar, el Presidente realizó un llamado a toda la dirigencia política, económica y social del país "a sumarse con una misma voz a este reclamo. Porque este reclamo es justo. Porque las islas son nuestras y nos las arrebataron y porque son indispensables para la proyección de la Argentina en las próximas décadas. Como nación tenemos por delante dos caminos. O nos convertimos en una gran nación capaz de defender de verdad nuestra soberanía, o persistimos en un sendero de deterioro que nos conducirá inevitablemente al sometimiento."