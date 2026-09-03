"Zurdos mugrosos": fuertes críticas de Javier Milei en Chile y reunión con el Presidente José Antonio Kast

El mandatario tuvo encendidas declaraciones durante su discurso en Santiago, donde elogió a su par chileno. Y defendió las políticas liberales: “No podemos descuidarnos", afirmó.

El Presidente llegó a Chile este jueves por la mañana y se reunió con su par José Antonio Kast.

El Presidente Javier Milei se encuentra en Chile para cumplir con varias actividades de agenda, principalmente está su participación en el V Encuentro Regional del Foro Madrid celebrado en Santiago.

Ante un auditorio colmado de dirigentes y referentes afines a la derecha latinoamericana, el presidente reivindicó la gestión económica del exdictador chileno Augusto Pinochet, lanzó dardos los "zurdos mugrosos" y elogió al presidente José Antonio Kast, con quien después se encontró.

Milei calificó de “zurdos mugrosos negadores de la realidad” a quienes denuncian la crisis que atraviesan la mayoría de los sectores económicos en la Argentina.

“Estamos en una batalla que nos excede a cada uno de nosotros y a nuestras naciones, es una batalla entre el bien y el mal”, indicó.

Tras un ferviente discurso, Milei se reunió con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

"La derecha se tiene que organizar tanto en la región como en el mundo"

"Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda a que el valor inmenso de dar la batalla cultural. Después del derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años, fue sin dudas la envida en términos en económicos en la región", dijo el mandatario.

Luego habló del lugar que ocupó el socialismo en los últimos años: "Se llegó al extremo de que el país entero se viera sumido en una ola de violencia izquierdista. Luego de varios años esa etapa se ha superado y Chile ha vuelto a optar por las ideas de la libertad, ha despertado así como América Latina está despertando, porque tiene políticos con coraje para llamar las cosas por su nombre".

"La derecha se tiene que organizar tanto en la región como en el mundo. No nos enfrentamos a un adversario local sino regional y global, que piensa y se apoya trasnacionalmente porque se extiende más allá de las fronteras de un solo país", destacó.

Y agregó "Nosotros amamos a nuestro país, y entendemos que la única manera de defender nuestra soberanía es teniendo un país rico, pujante y con inversión y contar con todos los recursos para protegernos".

Milei sostuvo que “hoy estamos siendo testigos de un cambio que empezó en Argentina y que, poco a poco, fue extendiéndose por todo el continente”, y mencionó los casos de Perú, Colombia y Ecuador como ejemplos de los “vientos de cambio” que atraviesan la región. En ese sentido ponderó que “hoy el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a Occidente, incluso luego de décadas de adoctrinamiento socialista”.

En ese marco afirmó que “nuestro programa económico está tan bien diseñado que soportó todos sus embates”, aunque señaló que ese escenario “le costó a la Argentina meses de desaceleración de crecimiento y un repunte de la inflación que nuevamente estamos aniquilando”. Por ese motivo instó a “dejar de lado nuestras diferencias y concentrarnos en lo que nos une”.

“No podemos descuidarnos un segundo ni ceder un milímetro porque mienten, tergiversan y tienen los medios comprados para ejercer terrorismo psicológico sobre la población. Pero somos quienes ponemos la libertad del ser humano en el centro de nuestro modelo y los que entendemos que comerciar es hacer uso de esas libertades y es lo que nos trae prosperidad”, concluyó.