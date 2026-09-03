"Por cualquier cosa, si necesitás...": el inquietante mensaje de un estudiante que desapareció hace tres días

El joven es estudiante universitario y su familia lo busca desesperadamente. Los registros de la tarjeta SUBE pudieron aportar algunos datos.

El estudiante Mariano Martínez tiene 21 años y es buscado desde que salió de la Facultad de Arquitectura de la UNLP. (Foto: redes sociales)

Mariano Martínez , un estudiante de Arquitectura de 21 años, es buscado desesperadamente desde el lunes 31 de agosto, cuando salió de su casa para presentar un trabajo en la Universidad y nunca regresó.

Familiares, amigos y compañeros de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata lo buscan intensamente y su paradero todavía es un gran misterio.

Los registros de la tarjeta SUBE ayudaron reconstruir gran parte de su recorrido. Después de retirarse de la facultad porque se sentía mal, el joven viajó hasta Punta Lara , volvió a La Plata y tomó un tren hacia Constitución. Ahí se pierde su rastro.

En medio de la búsqueda, su familia que vive en Berazategui, se encontró con un mensaje que Mariano le había enviado a su hermano durante la tarde.

Mariano salió de la facultad porque se sentía mal

El joven dejó su casa cerca de las 8 de la mañana con un bolso grande en el que llevaba láminas y otros materiales para una entrega en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Había trabajado durante casi todo el fin de semana y según su madre, prácticamente no había dormido.

Mariano llegó alrededor de las 9, pero no se quedó a presentar el trabajo. Le dijo a un compañero que se sentía mal, le dejó la entrega y abandonó el edificio. “Yo creo que se esforzó demasiado por cumplir y se descompuso”, explicó Alicia, su mamá, al reconstruir las horas anteriores a la desaparición.

Una cámara de seguridad registró al estudiante caminando por Punta Lara y acercándose al colectivo de la Línea 275.

Desde la universidad se trasladó hasta Punta Lara, un lugar que no acostumbraba frecuentar. El seguimiento de su teléfono y distintas cámaras lo ubicaron en la zona de la avenida Almirante Brown, donde caminó durante parte de la tarde.

Esa misma noche sus padres viajaron hasta Ensenada y recorrieron el sector costero con poca visibilidad por la niebla. También llamaron al 911 para solicitar ayuda. Fue en ese momento cuando escribió el mensaje que ahora preocupa a toda la familia.

El mensaje que Mariano le mandó a su hermano

El estudiante se comunicó con Lucas, su hermano de 19 años, y le indicó cuál era la contraseña de su computadora. “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”, escribió antes de subir al colectivo. No volvió a enviar ningún otro mensaje durante el día.

Gustavo, el padre del joven, confirmó que la comunicación coincidió con el horario registrado por las cámaras. “El único mensaje que Mariano mandó fue a mi hijo Lucas”, explicó. Para sus padres, la decisión de compartir ese dato sin que nadie se lo pidiera tuvo un significado inquietante. “Lo de la clave de la computadora lo tomamos como una despedida definitiva. Eso nos asustó mucho”, reconoció Alicia.

Después de regresar desde Punta Lara, el estudiante llegó nuevamente a La Plata. A las 16.17 subió a una formación del Tren Roca con destino a Constitución. Durante una parte del viaje estuvo acompañado por un compañero de la facultad, que bajó en Hudson. Mariano continuó en el tren y, de acuerdo con el relato familiar, se quedó dormido debido al cansancio acumulado.

Debía descender en Berazategui para volver a su casa, pero siguió hasta la terminal porteña. Las cámaras de Constitución confirmaron su presencia en la zona, aunque todavía no se pudo reconstruir qué camino tomó después. Que se durmiera durante el viaje no resultó extraño para sus padres. Alicia contó que ya había ocurrido en otras oportunidades y que su hijo solía pedirle que lo llamara poco antes de llegar para no pasarse de estación.

La preocupación comenzó a aumentar al caer la noche. Su padre le había escrito para preguntarle si estaba regresando, pero no recibió respuesta. El mensaje llegó al teléfono y las llamadas dieron tono.

“Mi hijo nunca se quedó en ningún lado sin llamarme”, sostuvo Alicia. Luego le habló directamente: “No sabía que te sentías mal. Tenés que contar con nosotros. Por favor, llamanos”.

Mariano tiene pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Al momento de desaparecer llevaba la misma campera con la que fue registrado durante su recorrido. Cualquier información que permita encontrarlo debe ser comunicada inmediatamente al 911.