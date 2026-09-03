Limpieza: ¿Cuánto se paga por 8 horas de trabajo? Así quedó la nueva escala salarial y el bono mensual

Septiembre 2026 trae un nuevo valor salarial para las empleadas domésticas : cuánto cobran por 8 horas diarias junto al bono.

Recientemente, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó incrementos para los salarios de las empleadas domésticas . Así, ¿cuál es el sueldo de una trabajadora del sector por 8 horas diarias en septiembre de 2026 ?

Los salarios mínimos de las empleadas domésticas están incluidos en la quinta categoría del Convenio Colectivo. En esta categoría, el denominado personal para tareas generales es el que efectúa prestación de tareas de limpieza , lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

En septiembre de 2026 , el sueldo mensual mínimo de una empleada doméstica que realiza tareas de limpieza y que trabaja 8 horas diarias oscila entre $466.756,23 pesos -con retiro- y $514.903,51 -sin retiro-.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó incrementos para los salarios de las empleadas domésticas.

El salario por hora de las empleadas domésticas agrupadas en esta categoría es el siguiente:

Con retiro:

Hora: $3.804,66.

Mensual: $466.756,23.

Sin retiro:

Hora: $4.072,38.

Mensual: $514.903,51.

En el Convenio Colectivo se indica que para aquellos trabajadores y trabajadoras comprendidos en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, será liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva mensual, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas (el caso tratado en este artículo).

Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva por hora.

Según el convenio que nuclea a las trabajadoras del sector, a las empleadas domésticas que realizan tareas de limpieza les corresponde un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un uno por ciento (1%) por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.

Asimismo, el Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta y un por ciento (31%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

En septiembre de 2026, el sueldo mensual mínimo de una empleada doméstica que realiza tareas de limpieza y que trabaja 8 horas diarias oscila entre $466.756,23 pesos -con retiro- y $514.903,51 -sin retiro-.

Bono adicional y aumentos hasta fin de 2026 de una empleada doméstica que trabaja 8 horas diarias

En el noveno mes del año, una empleada doméstica que realiza tareas de limpieza también cobra un bono adicional, cuyo importe varía según las horas semanales acordadas en la contratación. Para el caso de las empleadas domésticas que trabajan 8 horas diarias, el importe del bono es de $20.000.

Asimismo, y según el convenio mencionado más arriba, en el último cuatrimestre del año en curso los sueldos serán ajustados del siguiente modo: