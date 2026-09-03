Qué se sabe del anuncio que hará Javier Milei en la cadena nacional por Malvinas

Hay gran expectativa por el anuncio que realizará el Presidente este jueves por la noche desde Casa Rosada.

En medio de una fuerte polémica que lleva varios días, hay una gran expectativa por el anuncio que realizará el Presidente Javier Milei este jueves por la noche desde Casa Rosada.

El mandatario hablará a las 21 por cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas . El mensaje será grabado entre las 16 y las 17 en la Casa Rosada, después de que el Presidente regrese de su viaje a Chile, pero el contenido es reservado incluso para parte del Gabinete.

“La cadena no es humo”, aseguraron desde el Ejecutivo. En otras áreas recibieron una única advertencia: el mensaje “va a ser fuerte” . Esa definición alimentó distintas versiones, aunque ninguna fue respaldada oficialmente por la Casa Rosada.

En el Gobierno evitan confirmar si habrá una medida diplomática, nuevas sanciones, un proyecto de ley o algún anuncio relacionado con Defensa. Funcionarios que participan habitualmente de las decisiones presidenciales reconocieron que tampoco conocen el alcance completo del discurso.

Qué puede anunciar Milei sobre Malvinas

Una de las posibilidades es endurecer la respuesta argentina frente a las empresas que participan de la explotación petrolera en las islas. El principal foco está puesto en Sea Lion, el proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte e impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Milei durante el acto del 2 de abril, cuando reafirmó el reclamo de soberanía y cuestionó la explotación petrolera británica en las islas. (Foto: captura de video/Presidencia)

Milei ya había advertido el 2 de abril que utilizaría todas las herramientas diplomáticas disponibles contra las compañías involucradas. Entre las medidas que analiza el Gobierno aparecen la ampliación de sanciones a empresas, contratistas y proveedores, pedidos de medidas cautelares y nuevas presentaciones ante organismos internacionales.

También circula la posibilidad de que el Presidente anuncie un proyecto de ley para reforzar las penalidades contra quienes financien o faciliten actividades económicas que la Argentina considera ilegítimas en el archipiélago. Hasta el momento, la Casa Rosada no confirmó que esa iniciativa forme parte del mensaje.

El canciller Pablo Quirno dio algunas señales durante las horas previas. “Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”, afirmó al ser consultado sobre la recuperación de la soberanía. También dijo que el reclamo argentino debe incluir “actividades muy concretas” y no limitarse a declaraciones políticas.

Las declaraciones de Trump que aceleraron el anuncio

La decisión de utilizar la cadena nacional llegó después de que Donald Trump planteara la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos frente a la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las islas. Milei calificó esas declaraciones como “algo muy fuerte” para “la causa más importante y sagrada” del país.

Washington mantiene formalmente una posición de neutralidad sobre la soberanía y no anunció un reconocimiento del reclamo argentino. Tampoco existe, por ahora, una mediación estadounidense con el Reino Unido ni una negociación coordinada para abrir conversaciones entre Buenos Aires y Londres.

Antes de grabar el mensaje, Milei mantendrá un encuentro en Santiago con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. El Presidente también hablará en el Foro Madrid y será recibido por su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Los movimientos en Defensa y la base de Ushuaia

La cadena nacional coincide con avances en varios expedientes relacionados con el Atlántico Sur. El Gobierno retomó la elaboración de la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, el documento que establece las prioridades presidenciales para el planeamiento de las Fuerzas Armadas.

El borrador dedica especial atención a Malvinas, la Antártida, las rutas marítimas, el extremo austral y la protección de infraestructura estratégica. También continúan las negociaciones para conseguir financiamiento estadounidense destinado a la Base Naval Integrada de Ushuaia. La Casa Rosada pretende convertirla en un centro logístico para operaciones en el Atlántico Sur y la Antártida, dentro del acercamiento militar con la administración Trump.

Ese alineamiento incluye la adhesión argentina al denominado Escudo de las Américas, una coalición regional impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones contra el narcoterrorismo, el crimen organizado y otras amenazas. Algunos de sus componentes todavía requieren definir el encuadre legislativo para la cooperación y el entrenamiento de las fuerzas.

Ninguno de esos movimientos permite anticipar con certeza qué anunciará Milei. La única información confirmada es que el mensaje estará dedicado a Malvinas, será grabado esta tarde y llegará a todo el país a las 21.