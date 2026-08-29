El posteo de Milei tras la consagración de Las Leonas en el Mundial: las repercusiones en redes

El presidente de la Nación reaccionó en su cuenta oficial de X al triunfo del seleccionado de hockey femenino en el Mundial 2026.

Javier Milei fue uno de los primeros dirigentes políticos en reaccionar a la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey femenino 2026 . Después del triunfo argentino ante Países Bajos en Amstelveen, el presidente publicó un mensaje breve en sus redes sociales para celebrar la tercera estrella del seleccionado nacional.

“¡VAMOS LEONAS CARAJO...!”, escribió Milei en su cuenta de X, luego de la victoria por penales australianos ante las neerlandesas. El posteo apareció pocos minutos después de una final histórica, en la que Argentina empató 1-1 en el tiempo regular y se impuso 3-1 en la definición.

Las Leonas habían quedado en desventaja en el segundo cuarto, tras el gol de Yibbi Jansen de córner corto. Sin embargo, el equipo de Fernando Ferrara no dejó de buscar el empate y encontró el 1-1 en el último cuarto, cuando Majo Granatto apareció en el séptimo córner corto argentino para mandar la final a los penales.

En la definición, Argentina fue más efectiva y también tuvo una actuación clave de Cristina Cosentino. Para Las Leonas convirtieron Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo, mientras que Zoe Díaz falló su intento. Del lado de Países Bajos solo anotó Veen; Sanders, Albers y Moes no pudieron convertir.

El título tuvo un valor enorme para el hockey argentino. Las Leonas ganaron su tercer Mundial, después de las coronas de Perth 2002 y Rosario 2010, y quedaron como la segunda selección con más títulos en la historia de la competencia, solo por detrás de Países Bajos, que lidera la tabla con nueve.

Además, Argentina cortó una racha imponente del seleccionado neerlandés, que llegaba como tricampeón mundial, campeón olímpico y máximo dominador histórico del torneo. La final también fue la tercera definición mundialista que Las Leonas le ganaron a Países Bajos, luego de aquellas consagraciones de 2002 y 2010.

Las otras reacciones por el título de Las Leonas

La consagración también generó mensajes de otros dirigentes. Patricia Bullrich publicó: “Vamos Las Leonas campeonas!!!! Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”.

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, también se sumó a los festejos: “¡¡¡Las Leonas son campeonas del mundo!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026”.

Fernando Iglesias destacó especialmente el impacto del triunfo sobre Países Bajos. “Las Leonas son campeonas del mundo! Se acabó la hegemonía de Países Bajos. Extraordinario resultado. Felicitaciones a las chicas, a Fernando Ferrara y todo el cuerpo técnico por este logro que nos enorgullece a todos!”, escribió.

María Eugenia Vidal reposteó el penal decisivo de Sofía Cairo, que selló la serie, y acompañó el mensaje con un “Vamos Leonas!!!!” junto a tres banderas argentinas, en referencia a los tres títulos mundiales del seleccionado femenino.

La reacción política acompañó una conquista de peso histórico para el deporte argentino. Las Leonas no solo volvieron a ser campeonas del mundo: lo hicieron ante el rival más poderoso, en su casa y después de cortar una hegemonía que parecía difícil de quebrar.