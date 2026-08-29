Final del Mundial de Hockey: a qué hora juegan Las Leonas frente a Países Bajos y donde verlo

El seleccionado argentino femenino de hockey buscará imponerse ante las neerlandesas, últimas campeonas del certámen.

Tras la victoria del jueves ante Australia, Las Leonas jugarán una nueva final en un Mundial donde intentarán subirse a lo más alto del podio. Las argentinas tendrán enfrente a las neerlandesas, vigentes campeonas del mundo y de la medalla dorada en los JJOO.

El seleccionado argentino de hockey femenino jugará la final del Mundial de Hockey 2026 contra Países Bajos este sábado 29 de agosto en el Wagener Stadium de Ámsterdam desde las 11 de la mañana, hora argentina y será transmitido por ESPN 2 y Disney+.

Un gol de Julieta Jankunas , a la salida de un córner corto, le dio la victoria a Las Leonas en la semifinal del Mundial de hockey por 1 a 0 ante Australia y se metió en la final del certamen.

El primer tiempo fue favorable a las oceánicas, que mostraron mejor nivel respecto de lo que venían haciendo en el Mundial y dieron batalla. Australia había ganado un solo encuentro, mientras que Las Leonas habían logrado tres éxitos, pero ese dato no se notó en el desarrollo.

"ES AHORA" DIJO MECHI Y... ¡LLEGÓ EL GOL DE LAS LEONAS! Tras el córner corto, Julieta Jankunas marcó el 1-0 contra Australia en las semis del Mundial de Hockey.



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El cero fue irrompible hasta el inicio del último cuarto, cuando Jankunas la mandó a guardar y así el conjunto albiceleste dejó en el camino a un rival durísimo.

En el último minuto, Australia fue a buscar la igualdad y la bocha entró en el arco argentino, luego de impactar en la arquera albiceleste, Cristina Cosentino, tras un envío desde afuera del área.

Sin embargo, como ninguna jugadora oceánica desvió el esférico dentro del área, la acción fue anulada. En hockey no puede haber goles en contra.

Los Leones irán por el tercer puesto

El sueño de la final se truncó para Los Leones. El combinado argentino fue derrotado este viernes por 2 a 1 ante Alemania en las semifinales del Campeonato Mundial de hockey, y ahora deberá pelear por la medalla de bronce ante Países Bajos el próximo domingo a las 9 de la mañana.

Los tantos del conjunto germano llegaron por intermedio de Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann, mientras que el empate transitorio para la Argentina lo había conseguido Tomás Domene mediante un córner corto.

Un desarrollo parejo que se definió en los últimos minutos

El primer tiempo transcurrió con un marcado equilibrio. Durante los dos primeros cuartos, ninguno de los dos equipos logró generar situaciones de riesgo claras, aunque Alemania insinuó con mayor presencia ofensiva sobre el arco defendido por Santiago Tomás.

Fue recién en el tercer cuarto cuando los europeos, vigentes campeones mundiales, lograron romper la paridad. Weigand apareció en el área para desviar un centro y vencer al arquero argentino, estableciendo el 1 a 0 que puso en ventaja a los teutones.