Derrota de Los Leones, que jugarán por el Bronce: cuándo es la final de Las Leonas

El equipo aegentino masculino de hockey cayó ante Alemania, mientras que el combinado femenino enfrentará a Países Bajos.

El sueño de la final se truncó para Los Leones . El combinado argentino fue derrotado por 2 a 1 ante Alemania en las semifinales del Campeonato Mundial de hockey, disputadas este sábado, y ahora deberá pelear por la medalla de bronce ante Países Bajos el próximo domingo a las 9 de la mañana .

Los tantos del conjunto germano llegaron por intermedio de Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann , mientras que el empate transitorio para la Argentina lo había conseguido Tomás Domene mediante un córner corto.

El primer tiempo transcurrió con un marcado equilibrio. Durante los dos primeros cuartos, ninguno de los dos equipos logró generar situaciones de riesgo claras, aunque Alemania insinuó con mayor presencia ofensiva sobre el arco defendido por Santiago Tomás.

Fue recién en el tercer cuarto cuando los europeos, vigentes campeones mundiales, lograron romper la paridad. Weigand apareció en el área para desviar un centro y vencer al arquero argentino, estableciendo el 1 a 0 que puso en ventaja a los teutones.

Reacción argentina y polémica en el cierre

Lejos de desmoronarse, Los Leones reaccionaron de inmediato y comenzaron a generar peligro en campo rival. La respuesta llegó antes de que se cumpliera el primer minuto del último cuarto, cuando Domene ejecutó con potencia un córner corto y decretó el empate, encendiendo las ilusiones del conjunto albiceleste.

¡¡GOL ARGENTINO EN LAS SEMIFINALES!! El cordobés Tomi Domene aprovechó el corto en el arranque del 4Q para empatar vs. Alemania.



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Con el partido igualado y el envión anímico de su lado, la Argentina parecía inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, el rumbo del encuentro dio un giro cuando Lucio Méndez recibió una tarjeta amarilla y debió abandonar el campo por cinco minutos, dejando a su equipo con un jugador menos en un tramo decisivo del partido.

Alemania aprovechó la superioridad numérica y, a falta de seis minutos para el cierre, Kaufmann convirtió el 2 a 1 definitivo. La jugada generó controversia, ya que los jugadores argentinos reclamaron por una supuesta infracción peligrosa, pero el árbitro convalidó la anotación.

Las palabras de Thomas Habif tras la derrota de Los Leones vs. Alemania en las semifinales del Mundial.



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Definición del torneo y próximo compromiso

Con este resultado, Alemania avanzó a la gran final, donde se medirá el domingo a partir de las 11:30 ante España, que más temprano había dado la sorpresa al eliminar a Países Bajos con un ajustado 4 a 3.

Los Leones, en tanto, disputarán el partido por el tercer puesto ante el conjunto neerlandés el domingo a las 9 de la mañana, con la misión de subirse al podio y cerrar su participación en el torneo con una medalla.

Un gol de Julieta Jankunas, a la salida de un córner corto, le dio la victoria a Las Leonas en la semifinal del Mundial de hockey. La selección argentina superó 1 a 0 a Australia y se metió en la final del certamen.

Las Leonas jugarán la final contra Países Bajos este sábado 29 de agosto en el Wagener Stadium de Ámsterdam. Comenzará a las 11.00 de nuestro país y televisa ESPN.