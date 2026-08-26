Doble ilusión argentina en el Mundial de hockey: cuándo juegan Las Leonas y Los Leones

Los dos seleccionados buscarán la final en Wavre: el femenino enfrentará a Australia y el masculino tendrá revancha ante Alemania.

Las Leonas y Los Leones se juegan todo en el Mundial de hockey.

El Mundial de hockey tendrá una doble cita decisiva para la Argentina . Las Leonas y Los Leones se metieron en semifinales y jugarán con apenas un día de diferencia en busca del pasaje a la final del torneo que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

El primer turno será para el seleccionado femenino, que enfrentará a Australia este jueves desde las 15.30, hora argentina. Un día después, el viernes, Los Leones jugarán ante Alemania en el mismo horario. Los dos partidos se disputarán en el Belfius Hockey Arena de Wavre y podrán verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

Las Leonas llegan a este cruce después de una campaña muy sólida. El equipo dirigido por Fernando Ferrara terminó invicto y primero en el Grupo F de la segunda fase, una ubicación que le permitió quedarse en Wavre para disputar la semifinal y evitar un traslado hacia Países Bajos.

Argentina empezó el Mundial con un empate ante Estados Unidos y luego consiguió victorias frente a Alemania y Escocia. En la segunda fase, el seleccionado femenino mantuvo su buen nivel: goleó 3-0 a España, resultado que le aseguró el pase anticipado a semifinales, y luego empató 0-0 contra Bélgica, una de las anfitrionas y tercera del ranking mundial.

El rival será Australia, un adversario con mucha historia frente a Las Leonas. El antecedente más recordado para la Argentina fue en Perth 2002, cuando el equipo nacional ganó 1-0 con gol de Soledad García en semifinales y después derrotó a Países Bajos para conquistar el primer título mundial de su historia.

También hay recuerdos duros ante las australianas. Australia venció a Argentina en la final de Dublín 1994 por 2-0 y volvió a imponerse en el Mundial de Utrecht 1998 por 4-2. Por eso, el cruce tendrá un peso especial para un seleccionado argentino que va por su tercera estrella.

Las Leonas llegan con Agustina Gorzelany como una de sus armas principales en el córner corto y con una estructura defensiva que respondió en los momentos de mayor exigencia. Además, buscarán alcanzar otra final después de haber sido subcampeonas en el Mundial 2022 y medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los Leones, por su parte, tendrán una semifinal con clima de revancha. El equipo de Lucas Rey enfrentará a Alemania, el mismo rival que lo venció 3-1 en la primera fase. Esta vez, el cruce será por un lugar en la final y con el seleccionado argentino en crecimiento después de dos triunfos muy importantes.

En la segunda fase, Los Leones le ganaron 3-1 a Inglaterra y luego vencieron 5-3 a India para quedar entre los cuatro mejores del torneo. El triunfo ante los ingleses tuvo además un condimento particular, después de lo que había sido la eliminación de Inglaterra ante la Selección argentina de fútbol en el Mundial 2026.

El seleccionado masculino terminó segundo en el Grupo E con seis puntos, detrás de Países Bajos. Ahora tendrá por delante a Alemania, mientras que la otra semifinal será entre Países Bajos y España. Para el hockey argentino, la semana puede ser histórica: los dos seleccionados están a un partido de jugar por el título.