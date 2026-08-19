Las Leonas ganaron de nuevo y pasaron de fase: cómo sigue el Mundial

Las argentinas derrotaron a Escocia en el cierre de la fase grupos.

Las Leonas sellaron su pase a la siguiente instancia del Mundial de hockey que se disputa en Países Bajos y Bélgica, tras imponerse por 2-0 frente a Escocia en el Belfius Hockey Arena de Wavre. Con esta victoria por la tercera jornada del Grupo B, el seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino alcanzó los siete puntos en la zona y quedó a un paso de quedarse con el primer puesto del grupo, posición que solo podría ceder si Estados Unidos supera a Alemania por una diferencia de tres o más goles.

El equipo nacional ha sido campeón de este certamen en 2002 y 2010, con grandes camadas que hicieron historia y también ganaron medallas olímpicas.

El marcador se abrió sobre el final del primer parcial, cuando María José Granatto aprovechó un rebote derivado de un córner corto ejecutado por Valentina Raposo. Pese al dominio absoluto demostrado en la segunda etapa, el equipo nacional no logró estirar la ventaja antes del entretiempo a pesar de contar con varias jugadas fijas.

¡MAJO APROVECHÓ EL REBOTE Y ADENTRO! Tras el córner corto de Las Leonas, María Granatto estuvo atenta a la reacción de la arquera y abrió el marcador a los 11' del primer cuarto del cruce frente a Escocia.



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La tranquilidad definitiva llegó en el tercer cuarto gracias a una aparición oportuna de Lara Casas, quien definió tras una asistencia de Granatto para estampar el 2-0 final antes de administrar la ventaja durante el último tramo del encuentro.

El panorama de cara a la segunda fase

Las Leonas habían empatado sorpresivamente con Estados Unidos en el debut, pero le habían ganado un partidazo a Alemania por la segunda fecha, 3 a 2.

Este triunfo sobre las británicas le aseguraron su boleto parala siguiente fase.

Tras cerrar su participación en la fase inicial, el conjunto argentino aguarda por sus próximos rivales, los cuales emergerán de las posiciones finales del Grupo C, integrado por Bélgica, Irlanda, España y Nueva Zelanda.

Los Leones se juegan la clasificación

En la rama masculina, Argentina sufrió el martes su primera derrota en el Mundial. Los Leones cayeron 3-1 frente a Países Bajos por la segunda fecha del Grupo A y ahora deberán afrontar un partido decisivo para saber si continúan en carrera en el certamen.

Pese a la derrota, Los Leones se mantienen en la segunda posición del Grupo A, ya que en su debut habían goleado 3-0 a Japón.

De todas maneras, definirán la clasificación a la próxima ronda el jueves a partir de las 7:30 de la mañana, cuando se enfrenten en un encuentro a todo o nada con su par de Nueva Zelanda.