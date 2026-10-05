Los dos futbolistas argentinos nominados al premio Golden Boy.

Franco Mastantuono de la Fiorentina y Gianluca Prestianni del Benfica, ambos jugadores de la Selección Argentina , fueron nominados dentro de los 25 finalistas para el Golden Boy 2026 . El galardón lo entrega el medio italiano TuttoSport todos los años al mejor futbolista de las ligas europeas, menor de 21 años.

Una vez que se gana este premio, no lo pueden volver a hacer, por esta razón es que Lamine Yamal no está nominado. Dentro de los nominados están Mastantuono, surgido en River y jugador perteneciente al Real Madrid pero a préstamo en Fiorentina, y Prestiani de Benfica, surgido de Vélez.

La lista completa de jugadores nominados

Pau Cubarsí (Barcelona-España)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City-Francia)

Warren Zaïre-Emery (PSG-Francia)

Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid-Costa de Marfil)

Luka Vuskovic (Brighton-Croacia)

Victor Froholdt (Porto-Dinamarca)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal-Inglaterra)

Rayan (Bournemouth/Vasco da Gama-Brasil)

Jorrel Hato (Chelsea-Países Bajos)

Lennart Karl (Bayern Múnich/Mónaco-Alemania)

Estevao (Chelsea-Brasil)

Endrick (Real Madrid-Brasil)

Eli Junior Kroupi (Bournemouth-Francia)

Franco Mastantuono (Fiorentina-Argentina)

Gianluca Prestiani (Benfica-Argentina)

Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund-Grecia/Bélgica)

Saïd El Mala (Colonia-Alemania)

Jon Martín Vicente (Real Sociedad-España)

Marc Bernal (Barcelona-España)

Kerim Alajbegovix (Juventus-Bosnia y Herzegovina)

Finn Jeltsch (Stuttgart-Alemania)

Charalampos Kostoulas (Brighton-Grecia)

Joane Gadou (Borussia Dortmund-Francia)

Rodrigo Mora (Roma-Portugal)

Xavi Espart (Barcelona-España)

Los serios problemas que habría atravesado Benín en la previa a la despedida de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en boca de todos por los problemas que sufrió Burkina Faso en camino al país, llegando tan solo cuatro horas antes para el encuentro que luego sería una vapuleada de la selección subcampeona del mundo. Ahora, habría distintas situaciones con el seleccionado de Benín que hicieron ruido. En las últimas horas se conocieron detalles de un problema grave que atraviesa el plantel que enfrentará a la Selección argentina en la despedida de Messi. Malas condiciones para un duelo que quedará marcado en la historia.

"Además de los interminables vuelos comerciales (unas 25 horas de viaje), que provocaron mareos y una pérdida momentánea de conocimiento de un analista de video según Mega Sports Media, todo el material aún no ha sido recibido", informó el periodista francés Romain Molina, tomando información del medio africano que realiza cobertura del seleccionado que enfrentará a la Argentina.

Por otra parte, a través de su cuenta de X, informó: "En el hotel, no hay agua caliente en un piso, el sauna está fuera de servicio y el gimnasio es una broma (dos cintas de correr y dos bicicletas, según informa Mega Sports Media)", dijo y agregó: "Condiciones indignas, sabiendo que tres jugadores benineses todavía no están allí y que el descontento crece internamente: ¿cómo es posible que la Federación argentina se quede con TODOS los ingresos del partido por la última de Messi, y que los benineses no tengan derecho ni a un centavo? Una pregunta a la que los dirigentes de la Federación beninesa también tendrán que responder...".

Luego, el medio dedicado al deporte africano alegó que esas situaciones fueron solucionadas: "Tras los ajustes iniciales propios de un viaje largo, todo se solucionó. La organización logística es óptima. El agua caliente funciona perfectamente en la cuarta planta del hotel, ha llegado todo el equipo necesario para la preparación de los alimentos y la logística está en pleno funcionamiento". Luego, agregó: "El equipo está rindiendo bien. Los jugadores se han recuperado satisfactoriamente de su viaje y entrenan con concentración y compromiso. Las instalaciones disponibles cumplen con las expectativas del cuerpo técnico, lo que les permite implementar su programa según lo previsto".