La Gloria disputó su partido contra Huracán en el Kempes y deben analizar si están dadas las condiciones para regresar a Alta Córdoba.

Instituto de Córdoba venció por 2 a 1 a Huracán el domingo por la noche en el Mario Alberto Kempes y enfrentará a River Plate en los cuartos de final del Torneo Clausura . Como la Gloria fue el mejor equipo de la fase regular junto a Rosario Central (ambos terminaron con 34 puntos), tendrá el privilegio de ser local en este cruce. Sin embargo, por estas horas aún no está definido en que estadio se jugará el partido.

La idea de Instituto no es disputar este partido en el Kempes como lo hizo en octavos sino en su propia cancha, el Monumental Presidente Perón , en el barrio de Alta Córdoba. Sin embargo, tras la victoria frente al Globo, el presidente de la Gloria, Juan Manuel Cavagliatto , habló y dejó en claro que primero deben revisar cómo se encuentra el campo de juego del estadio, que fue utilizado para un recital de María Becerra, razón que llevó a que enfrentaran a Huracán en el Kempes y no ahí.

"Tenemos que ver cómo quedó el campo de juego después del recital. No voy a dar declaraciones de eso; mañana vamos a evaluar. Mañana (por este lunes) me junto con los ingenieros, como habíamos quedado, que terminan de levantar el escenario, y vamos a evaluarlo", expresó el máximo mandatario de La Gloria, que había estado en Barranquilla junto a Claudio Chiqui Tapia para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro y que regresó a tiempo para este partido ante Huracán.

"Todavía no levantaron el piso. No sabemos cómo quedó. Mañana vamos a evaluarlo y vamos a ver dónde jugamos", agregó con respecto al motivo por el cuál aún hay dudas acerca de donde se jugará el partido que definiría la temporada de uno y otro equipo.

La palabra del director técnico del equipo cordobés

Diego el Traductor Flores, técnico de Instituto de Córdoba, dijo post partido contra Huracán que estaba seguro de que el cruce ante River Plate será en el Monumental Presidente Perón: "Tengo entendido al 100 por 100 que vamos a jugarlo en Alta Córdoba". Aunque el DT es palabra autorizada, las declaraciones del presidente del club cordobés aún dejan dudas acerca del caso.

Aún debe confirmarse el día y el horario del partido que disputarán La Gloria y el Millonario, pero los cuartos de final del Clausura están previstos para este fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Por otro lado, Juan Manuel Cavagliatto también se refirió al estado de Alex Luna y Jeremías Lázaro, figuras del equipo, que debieron ser reemplazados en la primera mitad por molestias físicas: " Les vamos a hacer estudios, no soy médico así que me voy a reservar hasta que ahora en un par de minutos les hagamos la resonancia correspondiente para que nos den los diagnósticos".

Luna, por su parte, post partido, señaló que sintió "un pinchazo" pero que espera expectante los estudios para conocer su diagnóstico. Otro detalle que siguen atentos en Córdoba, además de la definición sobre donde ejercerán la localía ante River.