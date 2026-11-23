Un futbolista cargó contra la dirigencia del Bicho por incumplimiento en el pago de salarios. Las fuertes revelaciones que contextualizan un presente complejo para el club.

A Argentinos Juniors se le viene negando el título año tras año a pesar de que siempre está cerca de lograrlo. Este año no fue la excepción, siendo que llegó a la última fecha del clasificatorio con chances de ganar la Tabla Anual, pero perdió ante Huracán y terminó quedando lejos del trofeo que se quedó Boca. Ahora, este sábado, perdió ante Independiente de Avellaneda en condición de local por los octavos del Clausura y se quedó con las manos vacías.

Sin embargo, en medio de esa situación deportiva, atraviesa un momento de complejidad por el presente dirigencial que atraviesa. Luego de la derrota, un jugador explotó en diálogo con ESPN y reveló el drama que viven por la falta de pago.

Quién estalló fue Francisco Álvarez, defensor central que tiene el equipo. “El partido queda en segundo plano, estuvimos solos, no nos acompañaron. Ya bastante tenemos con las presiones de que dependemos de darle alegrías a la gente y rendir los fines de semana. A eso se suman preocupaciones que son difíciles“, dijo y luego agregó con contundencia: “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, lo mismo gente del staff“, aseguró sin titubear al decirlo.

“Te da cosa pedirle algo, hablás con ellos y casi que se largan a llorar. El clima en el vestuario es incómodo también“, contó Álvarez sin escrúpulos. En su relato, cargó contra la dirigencia que dirige el presidente Cristian Malaspina: “Nos mienten, un día te dicen que va a llegar la plata y no aparece“.

#AAAJ "Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, un día te dicen que va a llegar esa plata y no aparece, lo que dicen no se cumple". pic.twitter.com/LIQdnRpxbJ — Davi (@DavidovichLucas) November 23, 2026

En su relato, contaron cómo sobrellevan la situación: “Tenemos un resto, hemos juntado de nuestro bolsillo para darle al staff. Hace poquito le dimos a los más chicos“, contó y agregó: “Minimizan todo y eso da bronca. Ni siquiera vienen a decirnos a nosotros ‘che, perdón’. Lo que dicen no se cumple“.

Luego de estas declaraciones hechas el pasado sábado , no se conoció si la situación cambió con respecto al pago de salarios.

El picante dardo de Ponzio a Ramón Díaz tras el triunfo de River: "Yo me gané el lugar"

Leonardo Ponzio consiguió un respaldo importante para su continuidad como entrenador de River después de la victoria por 3-1 frente a Lanús, que le permitió al Millonario meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, el técnico interino no se conformó con analizar el resultado y dejó varias declaraciones sobre su futuro, las versiones que circulan alrededor del club y los nombres que aparecen como posibles reemplazantes. Incluso, lanzó una indirecta que tuvo como destinatario a Ramón Díaz.

Ponzio reconoció que quiere seguir y le pegó a Ramón Díaz

Después de la clasificación en el Monumental, el exmediocampista defendió su propuesta futbolística y aseguró que los resultados obtenidos desde su llegada respaldan su trabajo. "Creo que me gané el lugar, por el respeto que me dieron. Con lo que venimos haciendo", sostuvo. También explicó que pretende mantener una identidad de juego, incluso cuando el equipo atraviesa dificultades para salir desde el fondo y queda expuesto a las pérdidas de pelota.

“CREO QUE ME GANÉ EL LUGAR” Leo Ponzio habló sobre el estilo de juego y su rol en este River del segundo semestre del 2026. ¿Coicidís? pic.twitter.com/GE3VXwn6o7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

Consultado sobre la posibilidad de continuar al frente del plantel profesional, el DT no escondió sus intenciones. "Por supuesto que quiero ser entrenador de River", afirmó. Sin embargo, cuestionó el tratamiento que recibe la sucesión en el banco de suplentes y dejó en claro que no pretende que su puesto se convierta en una disputa pública. "Parece que este lugar se está como vendiendo, u ofreciendo, y no tenemos que ir por ese lado. Cuando hay alguien en ese lado hay que respetarlo. Me gané todo trabajando", agregó.

La parte más picante de la conferencia llegó cuando le preguntaron por los nombres que comenzaron a circular como posibles candidatos para dirigir al Millonario. Sin mencionar directamente al Pelado, Ponzio dejó una respuesta cargada de reproches hacia quienes alimentan las versiones. "No me molesta, sé de qué vivimos. De qué lado viene. Lo sé. Los conozco a todos", disparó.

En ese sentido, el León manifestó su preocupación por el impacto que las especulaciones pueden tener puertas adentro. "Lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a nuestros jugadores. ¿Qué buscamos? ¿Qué le vaya mal? Yo soy parte del momento y me molesta que no protegemos. Si son hinchas de River. Si no querrán lo peor", expresó.

#RIVER | LEONARDO PONZIO



"Por supuesto que quiero ser entrenador de River".



"Cuando hay alguien que está en el cargo, hay que respetarlo". pic.twitter.com/kKcuoW6UOr — Germán Balcarce (@GermanBalcarce) November 23, 2026

Ponzio y las comparaciones con Marcelo Gallardo

El estratega también habló sobre la presión que implica conducir a River y reconoció que los últimos meses fueron una experiencia de aprendizaje acelerado. "Llevo tres meses que parecen años porque es este mundo", describió. Además, se refirió a Marcelo Gallardo y aclaró que busca incorporar algunas enseñanzas del Muñeco, aunque sin intentar imitarlo: "De Marcelo queremos copiarle muchísimas cosas que viví con él, pero Gallardo hay uno solo".

Por último, destacó especialmente la actuación de Thiago Almada, autor de dos goles ante Lanús, y valoró el aporte de los juveniles Tobías Andrada y Santiago Espíndola. "Es de los mejores jugadores de Argentina", dijo sobre el campeón del mundo. Con la clasificación en el bolsillo y el respaldo del vestuario, Ponzio ahora espera seguir demostrando que puede quedarse con el puesto y conducir al equipo en la recta decisiva del Clausura.