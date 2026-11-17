El Bicho atraviesa un momento muy complicado desde lo financiero, pese a que vendió varios jugadores en los últimos meses.

Cristian Malaspina es el presidente de Argentinos Juniors y principal responsable de la situación.

Argentinos Juniors recibió un duro revés institucional en medio de un cierre de temporada con compromisos importantes por delante. La FIFA inhibió al Bicho por los próximos tres mercados de pases , una decisión que le impedirá incorporar e inscribir nuevos futbolistas mientras no resuelva la deuda que originó la sanción.

La medida comenzó a regir el 13 de noviembre y representa un problema importante para la planificación deportiva de la institución de La Paternal. Si no consigue levantar la inhibición, el equipo que conduce Nicolás Diez no podrá sumar incorporaciones en las ventanas de transferencias del verano 2026/27, invierno de 2027 y verano de 2028.

La notificación llegó en las últimas horas y tomó por sorpresa a un club que, más allá de sus dificultades económicas, venía de protagonizar una buena campaña futbolística. Argentinos peleó por los primeros puestos de la temporada y ahora se prepara para afrontar los octavos de final del Torneo Clausura.

La sanción, sin embargo, tiene una salida: el club podrá volver a incorporar futbolistas si cancela el compromiso económico pendiente que derivó en el reclamo ante la FIFA. Por el momento, no trascendió oficialmente el monto de la deuda ni se difundieron todos los detalles del expediente.

Según informó Doble Amarilla, el conflicto estaría relacionado con una obligación pendiente con Nacional de Montevideo por la transferencia de Mateo Antoni. Desde la dirigencia de Argentinos, en tanto, señalaron que buscarán cumplir con los pagos correspondientes para poder habilitar nuevamente la posibilidad de incorporar en el próximo mercado.

Un problema económico que también alcanza al plantel

La inhibición no es un hecho aislado. Argentinos Juniors atraviesa una situación financiera delicada que también comenzó a repercutir puertas adentro. En los últimos días trascendieron atrasos salariales de entre tres y cuatro meses con los integrantes del plantel profesional.

El malestar de los futbolistas llegó a expresarse durante el último fin de semana, cuando decidieron no realizar el entrenamiento previsto como medida de protesta por los pagos pendientes. La intervención del entrenador Nicolás Diez permitió descomprimir el conflicto y los jugadores finalmente tuvieron el fin de semana libre.

En este escenario, el presidente Cristian Malaspina tiene previsto mantener un encuentro exclusivo con los socios este viernes. La intención será explicar los problemas económicos que atraviesa la institución y brindar detalles sobre las medidas que piensa tomar la conducción para superar este momento.

La situación genera preocupación porque Argentinos no solamente debe resolver sus obligaciones financieras, sino que también necesita sostener un proyecto deportivo que viene de competir en los primeros planos del fútbol argentino.

#AAAJ Cristian Malaspina responderá las consultas de las y los @SociosAAAJ en una nueva charla abierta. Viernes a las 19 hs Estadio Diego Armando Maradona (entrada con carnet, por la puerta 9) https://t.co/b5nJeWdaSY — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 14, 2026

El partido contra Independiente, en el horizonte

Mientras la dirigencia trabaja para encontrar una solución, el equipo deberá enfocarse en uno de los compromisos más importantes de la temporada. Argentinos Juniors recibirá a Independiente este sábado 21 de noviembre, desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona, por los octavos de final del Torneo Clausura.

El encuentro será una prueba importante para el conjunto de La Paternal, que buscará avanzar en los playoffs pese al complicado panorama institucional.

La inhibición de la FIFA agrega incertidumbre sobre el futuro inmediato del club. En caso de no resolver el conflicto, Argentinos podría afrontar buena parte de 2027 sin posibilidades de reforzar su plantel, una complicación adicional para una institución que también tendrá que atender sus compromisos deportivos.

Así, el Bicho enfrenta dos frentes que requieren respuestas urgentes: resolver las deudas que provocaron la sanción internacional y sostener la competitividad de un equipo que todavía tiene objetivos por cumplir en el Torneo Clausura.