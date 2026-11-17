El Club Social y Deportivo San Jorge de Tucumán , que en 2019 disputó una final para ascender a la Primera Nacional , en la que perdió ante Alvarado de Mar del Plata en una final del Torneo Federal A que no llegó a completarse, puso en venta todas sus instalaciones siete años después de aquella polémica definición.

La inmobiliaria Balboa y Asociados, de Yerba Buena, tiene a su cargo la venta del estadio Ángel Pascual Sáez, emplazado en el kilómetro 1282 de la Ruta Nacional 9, en San Andrés (a ocho kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán), y también de la cancha auxiliar, el estacionamiento y una nave de 1000 metros cuadrados en la que se encontraba la cancha de básquetbol del club. El precio de venta de todas las instalaciones es de 700.000 dólares.

“Tenemos en venta el club entero”, sostiene Ignacio Salas, encargado de la comercialización, en un video publicado en la cuenta de Instagram de la inmobiliaria. “La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino (también por)que tiene un sistema de riego por aspersores espectacular y un sistema de drenaje buenísimo para que no se te inunde la cancha”, remarca. Ese campo estaba siendo alquilado por Atlético Tucumán para los entrenamientos de su plantel superior y para los partidos de la Reserva y de las Divisiones Inferiores.

San Jorge fue fundado el 15 de julio de 2008 y tuvo un andar vertiginoso desde la Primera B de la Liga Tucumana hasta lograr en junio de 2012 el ascenso al que entonces se denominaba Torneo Argentino A, tras derrotar en la Promoción a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia. En la tercera división del fútbol argentino participó en ocho certámenes hasta aquella final que marcó su historia.

La polémica final que marcó el destino de San Jorge

En la campaña 2018/19, El Expreso, como se apoda, llegó hasta la fase decisiva de la Reválida, que otorgaba el segundo ascenso a la Primera B Nacional (el primero había sido para Estudiantes de Río Cuarto, el campeón del torneo). En esa instancia, se midió con Alvarado. En la ida, en el estadio Ángel Pascual Sáez, igualaron 0 a 0. El desquite se disputó en el estadio José María Minella el 23 de junio de 2019. El local se adelantó con un gol de Emiliano López en el primer tiempo, durante el cual el árbitro Adrián Franklin expulsó a David Valdez y Maximiliano Guardia, y amonestó a otros cinco jugadores del elenco visitante.

Cuando se jugaban seis minutos del segundo tiempo, los nueve jugadores con los que todavía contaba el conjunto tucumano, visiblemente disconformes con la labor de Franklin, se sentaron en el terreno y dejaron de competir. A ellos se sumaron los futbolistas que estaban en el banco de suplentes e ingresaron al campo. Después de 15 minutos, todos se retiraron al vestuario. Debido a esa conducta, el árbitro suspendió el encuentro.

Cuatro días después, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dio por terminado el partido con el resultado 1 a 0 a favor de Alvarado, sancionó a San Jorge con la pérdida de su plaza en el Torneo Federal A, suspendió por 12 partidos al cuerpo técnico del conjunto tucumano (esa pena luego fue anulada) y por ocho a los nueve jugadores que estaban disputando el encuentro al momento de la sentada.

Tras esa resolución del Tribunal de Disciplina, la dirigencia de San Jorge decidió que el club dejara de competir en los certámenes organizados por el Consejo Federal y en la Primera de la Liga Tucumana. Solo siguió participando en las categorías infantiles de ese certamen y conservó también sus equipos de básquetbol. “Nos provocaron heridas que no cicatrizan más. Hicieron desaparecer en cuestión de minutos el esfuerzo y la dedicación de 11 años. De nuestro club dependían 55 familias, pero parece que eso no interesa”, explicó Marcelo Sáez, fundador y presidente de San Jorge, en una entrevista publicada en La Gaceta en mayo de 2020. Seis años después, el club tucumano cerrará sus puertas.