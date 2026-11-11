Murió Ricardo "Negro" Rodríguez, histórico entrenador del ascenso

El técnico tenía 72 años y acumuló casi tres décadas de trayectoria en distintos clubes del país. Su último trabajo fue en El Porvenir.

El fútbol argentino sufrió este miércoles la muerte de Ricardo José Rodríguez , conocido como el “Negro” o RRDT , a los 72 años. El entrenador construyó una extensa carrera principalmente en el Ascenso , con pasos por numerosas instituciones y un vínculo especialmente fuerte con All Boys , club al que representó primero como jugador y luego en tres ciclos como director técnico.

Rodríguez se mantuvo ligado al fútbol durante casi tres décadas desde los bancos de suplentes. Su último trabajo fue en El Porvenir , durante 2025, después de una trayectoria que lo llevó por distintas categorías y regiones del país.

Su nombre quedó particularmente asociado a All Boys. Antes de comenzar su recorrido como entrenador, defendió la camiseta del conjunto de Montecastro entre 1976 y 1978. Años después regresó para conducir al equipo en tres períodos diferentes: entre 1997 y 1999 , entre 2001 y 2003 y finalmente entre 2013 y 2014 .

Ese último ciclo tuvo una particularidad: Rodríguez llegó a dirigir al Albo en la Primera División, completando una relación con la institución que atravesó distintas etapas de su vida deportiva.

Una extensa carrera por el fútbol argentino

El Negro también estuvo al frente de Platense, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Los Andes, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Racing de Córdoba, Independiente Rivadavia y Boca Unidos, entre otros equipos.

Su carrera estuvo principalmente ligada a clubes del Ascenso, donde se convirtió en una figura reconocida por su continuidad y por haber pasado por varias instituciones de fuerte identidad regional.

Uno de sus antecedentes más recordados fuera de All Boys fue su paso por Defensa y Justicia durante la temporada 2011/12. El Halcón fue justamente uno de los primeros clubes en despedirlo públicamente después de conocerse la noticia de su fallecimiento.

“Lamentamos el fallecimiento de Ricardo Rodríguez, quien fuera el entrenador de nuestro primer equipo en la temporada 2011/12. Le enviamos a su familia el afectuoso saludo del pueblo Halcón. QEPD RRDT”, publicó la institución de Florencio Varela.

También comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida desde otros clubes por los que pasó durante su carrera.

De futbolista a entrenador

Antes de consolidarse como director técnico, Rodríguez tuvo una etapa como futbolista. Esa experiencia antecedió a una carrera mucho más extensa desde el banco, donde construyó la mayor parte de su reconocimiento dentro del fútbol argentino.

Su recorrido incluyó equipos con realidades y objetivos diferentes, desde instituciones históricas del Ascenso hasta experiencias en la máxima categoría. El paso del tiempo lo convirtió en uno de esos entrenadores asociados a una época del fútbol de ascenso, con presencia constante en distintas divisiones.

El fallecimiento de Rodríguez se conoció en una jornada especialmente triste para el ambiente futbolístico argentino y provocó numerosas reacciones entre clubes, exdirigidos y personas vinculadas a las instituciones por las que pasó.

Con 72 años, el Negro Rodríguez deja detrás una carrera marcada por la continuidad, el conocimiento del Ascenso y una relación particular con All Boys, donde su historia comenzó como futbolista y terminó por transformarlo en uno de los nombres más identificados con el club.