Deportes La Mañana Cipo Cipo anunció a su nuevo DT y sorprendió a muchos

Sebastián Fariña Petersen

Tras la inesperada salida de Daniel Cravero por problemas de salud, Cipo ya tiene nuevo DT. El nombre sorprende a muchos en el ambiente futbolero, pero se trata de un conocido por el club y los jugadores. Fabián Henríquez fue anunciado a través de las redes sociales este domingo como flamante entrenador para el Federal A.

Luego de la derrota del viernes, 1-3 con Atenas en Río Cuarto, en el comienzo del certamen y con Alejandro Barbona como interino, la directiva tomó la rápida decisión de contratar a quien fue ayudante de campo de Cravero en la temporada pasada.

La explicación de los dirigentes de Cipo Encabezados por Marcelo Bastías, el encargado del fútbol profesional, los dirigentes del albinegro explicaron la decisión de llamar a Henríquez. "Como viene siendo una costumbre en esta Sub-Comisión de fútbol, apostamos a la continuidad de un proceso que el club viene construyendo: Trabajo, conocimiento del plantel y a una base que buscamos sostener. Fabián es el único que conoce a la gran mayoría de estos jugadores, conoce el Club y conoce lo que el Albinegro está buscando. Lo demostró el año pasado con un excelente trabajo a la par de Daniel Cravero", indicaron.