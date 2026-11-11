Policía héroe: rescató a un padre y a su hijo de 6 años de las aguas del río Limay

Se trata de un cabo de la Policía de la Provincia de Neuquén que se encontraba de franco cuando se percató que un pequeño se ahogaba en la zona de los espigones.

Un cabo de la Policía de Neuquén fue un inesperado héroe al rescatar a un padre e hijo cuando se encontraba disfrutando de su franco, que coincidió con el feriado de este último lunes, a la vera del río Limay .

Se trata del cabo Nicolás Vásquez, que trababa en el Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Neuquén quien estaba junto a su familia en el balneario Gustavo Fahler (exRío Grande) uno de los más visitados de la ciudad.

“Estaba disfrutando de la tarde en el río Limay con mi familia y observo una situación de riesgo en el agua con un menor aproximadamente de 6 años, el cual estaría en peligro de ahogarse”, relató el bombero.

Ni lo dudo, rápidamente tomo intervención e ingreso a las aguas del río, en un sector que se llama espigón. “Procedí a hacer un rescate con técnica y maniobras de escuela logrando llegar al menor y sacarlo a la orilla”, contó Vásquez.

Claudio Espinoza

Ni bien rescató al pequeño, se dio cuenta de que también se encontraba en ese sector del río Limay el padre con riesgo de ahogamiento. Se arrojó nuevamente al cauce y también pudo rescatarlo. De esta manera, con su iniciativa logró sacarlos del agua a ambos.

Reconocimiento a su valor

"Posteriormente les pregunté si necesitan asistencia médica y me dijeron que estaban bien", agregó. El bombero contó que recién unos minutos después cuando la adrenalina empezó a bajar, cayó en la cuenta lo que acababa de pasar.

Una vez que bajó la adrenalina del momento, el bombero pudo procesar lo ocurrido acompañado por el apoyo de su familia, que estuvo presente durante el difícil momento.

Luego llegaron los reconocimientos. Vásquez manifestó sentir un gran orgullo por recibir un reconocimiento por parte de sus jefes y expresó su agradecimiento por tener presentes estos eventos hacia el servicio policial, señalando además que no es la primera vez que le toca vivir una situación de este tipo.

“Es un orgullo muy grande de recibir un reconocimiento de parte de nuestros jefes. No es la primera vez que me pasa algo así la verdad, pero no me lo esperaba. Estoy estoy muy contento y agradecido de que tengan presente estos eventos hacia el servicio policial", cerró el cabo.

La Policía del Neuquén entregó un certificado de reconocimiento al Cabo Primero Gerardo Nicolás Vásquez, integrante de la Dirección Bomberos, por su destacada intervención al rescatar a un niño y a su padre que se encontraban en grave peligro de ahogamiento en las aguas del río Limay.

La entrega estuvo encabezada por el jefe de Policía, Comisario General Carlos Tomás Díaz Pérez, acompañado por el subjefe de Policía, Comisario General Walter Alberto San Martín. También estuvo presente el presidente de la Fundación Policía del Neuquén, Comisario Inspector (R) Horacio Uget.

El reconocimiento destaca la valentía, la rápida respuesta y la preparación profesional del efectivo, cuyo accionar fue fundamental para preservar la vida de ambas personas en una situación de extrema complejidad.A través de esta distinción, la Jefatura de Policía puso en valor su desempeño y resaltó la importancia de la capacitación, el compromiso y la vocación de servicio de quienes intervienen ante situaciones de emergencia para proteger a la comunidad.

La temporada de seguridad balnearia comenzará el 15 de noviembre

El municipio avanza con la organización del operativo de seguridad para la próxima temporada. El esquema comenzará de manera anticipada el 15 de noviembre con un grupo preventivo de guardavidas en los balnearios Valentina, Sandra Canale y Gustavo Fahler.

A partir del 1° de diciembre se incorporará la totalidad del plantel, compuesto por 163 guardavidas, que serán distribuidos en los distintos balnearios y sectores habilitados de la ciudad.

“Vamos a tener a los 163 guardavidas dispuestos en los balnearios de la ciudad de Neuquén para brindar seguridad y para que tengamos una excelente temporada de seguridad balnearia”, afirmó Baggio.