Finde largo a pleno en el Limay: el balance positivo de la Municipalidad en la previa de la temporada

Sin incidentes graves, miles de neuquinos disfrutaron del río. La cobertura oficial de guardavidas se inicia este domingo 15.

El fin de semana largo dejó un balance altamente positivo en las costas del río Limay , donde miles de neuquinos y visitantes se acercaron a disfrutar de las altas temperaturas en la previa del inicio formal de la temporada de verano. En ese marco, las autoridades municipales valoraron el comportamiento de la comunidad y la ausencia de incidentes de gravedad en las zonas de ribera.

En diálogo con Canal 7, el director de Seguridad Balnearia de la Municipalidad de Neuquén, Gabriel Rambado , brindó detalles sobre la concurrencia registrada en los principales sectores de la costa.

"El comportamiento en Neuquén capital muy bien, muy bien. Mucha gente ayer en este balneario que estamos, en el Sandra Canales, y la verdad que hasta ahora ninguna situación extrema", expresó el funcionario municipal sobre la tranquilidad vivida durante las jornadas festivas.

Asimismo, Rambado subrayó que no se requirió la intervención de los equipos de emergencia ni de las fuerzas de seguridad.

Omar Novoa

"No hemos tenido ningún tipo de situación que tengamos que haber venido a intervenir o que hayan llamado al 103 —con el cual trabajamos, que es un área de la Municipalidad—, ni a Policía tampoco ni a Prefectura. No hemos tenido ningún tipo de llamados", celebró el responsable del área.

Cuenta regresiva para la temporada y guardavidas

La presencia preventiva sirvió como preámbulo para la puesta en marcha del operativo oficial de cobertura en las playas. Según confirmó el funcionario, el servicio de seguridad balnearia comenzará formalmente este próximo domingo 15 de noviembre.

Durante esta primera etapa preliminar, los guardavidas prestarán servicio en el horario de 14 a 20 en los balnearios Sandra Canales, Gustavo Faller y Valentina Sur. "Estos 15 días nos acompaña una ambulancia contratada por la Municipalidad y siempre el servicio del SIEN está a disposición", detalló Rambado. En tanto, a partir del 1° de diciembre se incorporará el equipo completo para cubrir la totalidad de la ribera habilitada durante toda la jornada.

De cara al inicio del operativo, desde el área reiteraron la importancia de extremar los cuidados en el agua y acudir únicamente a las zonas señalizadas. "Siempre vamos a aconsejar que si no estamos cubriendo los guardavidas las zonas balnearias, no ingresar al agua directamente. Aquel que lo haga, que lo haga con responsabilidad", recomendó el director, aconsejando además el uso de elementos de seguridad adecuados para quienes practiquen deportes acuáticos.

Omar Novoa

Prevención integral frente al calor y accidentes

Además de la vigilancia en el cauce del río, el cuerpo de guardavidas y las áreas de emergencia comunales desplegarán un trabajo de asistencia integral para atender distintas eventualidades derivadas de las altas temperaturas y el uso del espacio público.

Rambado explicó que el personal está capacitado para intervenir ante cuadros de deshidratación o golpes de calor en adultos mayores, niños y bebés, así como también en posibles siniestros que ocurran en la zona de la bicisenda. Para ello, los puestos cuentan con comunicación directa vía handy y articulación permanente con la Policía de la Provincia y los servicios de ambulancia.

"Queremos que la gente se acerque al puesto de guardavidas por cualquier situación que le ocurra", concluyó el funcionario, invitando a la comunidad a disfrutar de la costa con responsabilidad en el inicio de la temporada estival.