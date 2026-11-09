En un procedimiento a cargo de Gendarmería demoraron a cuatro personas. Secuestraron 23,32 gramos de cannabis y 1,01 gramos de cocaína.

Viajaban para Villa La Angostura por Ruta 40 y un perro de la Policía encontró cocaína y marihuana en el auto

Un control vehicular sobre la Ruta 40 derivó en el secuestro de cocaína y marihuana y la demora de cuatro hombres mayores de edad. El procedimiento se realizó el sábado 7 de noviembre, a la altura del kilómetro 2056, en jurisdicción del Destacamento Nahuel Huapi con la participación de un perro detector de narcóticos.

El operativo comenzó cuando efectivos policiales identificaron un Volkswagen Virtus en el que viajaban cuatro ocupantes. De acuerdo a lo informado por la Policía durante el procedimiento, los uniformados detectaron una situación que motivó la intervención de personal especializado de Gendarmería Nacional y Seguridad Vial.

Con intervención de la Fiscalía correspondiente, mencionaron que se realizó una inspección voluntaria de las pertenencias de los pasajeros. La búsqueda de posibles sustancias ilegales fue realizada con el can y como resultado, encontraron cuatro envoltorios con una sustancia vegetal de color verde y otro paquete que contenía una sustancia blanca.

Qué encontraron en el auto

Personal de Gendarmería Nacional realizó las pruebas de campo sobre las sustancias secuestradas. Los análisis dieron resultado positivo para cannabis y clorhidrato de cocaína.

El pesaje determinó que había 23,32 gramos de cannabis y 1,01 gramos de cocaína, a razón de 5 gramos de marihuana por pasajero, y menos de una dosis por cada uno. Los elementos fueron secuestrados y quedaron bajo las respectivas cadenas de custodia.

A partir de los resultados, la Fiscalía dispuso la demora de los cuatro hombres, quienes fueron trasladados a la Comisaría 28 de Villa La Angostura para continuar con las actuaciones judiciales.

Según se informó, dos de ellos quedaron sujetos a notificación de las actuaciones, mientras que los otros dos fueron trasladados para su identificación.

Seis condenados de una banda narco en Junín de los Andes

Seis hombres fueron condenados por integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Junín de los Andes. El 2 de mayo de 2026 se habían realizado los allanamientos que permitieron desarticular la estructura. En los procedimientos se secuestraron 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína, una cantidad equivalente a más de 375 dosis, además de balanzas de precisión, elementos para fraccionar, teléfonos celulares y armas de fuego.

El tribunal también dispuso el decomiso de más de 5,2 millones de pesos y 400 dólares, considerados producto de la actividad ilícita. Ordenó, además, la incautación y destrucción de las balanzas, los elementos utilizados para preparar las dosis, los teléfonos y una pistola calibre 22.

El acuerdo pleno fue presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila y contó con el reconocimiento de responsabilidad de los seis acusados. De esta manera, se establecieron las condenas para los integrantes de la organización, cuya actividad fue investigada entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026.

El fiscal general José Gerez durante los allanamientos en Junín de los Andes.

Entre las obligaciones impuestas a quienes recibieron penas condicionales figuran el control de la Dirección de Población Judicializada, la prohibición absoluta de contacto entre los integrantes de la organización, la restricción de vincularse con sustancias estupefacientes, fijar domicilio y no cometer nuevos delitos.

Quiénes integraban la banda narco

Para establecer las condenas se tuvieron en cuenta los roles de dirección y los secundarios.