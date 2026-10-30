El original y crítico video del concejal de Neuquén que convirtió a la Ruta 40 en una cancha de golf

Joaquín Eguía, de Fuerza Libertaria, publicó un video en el que aparece jugando al golf sobre un tramo de la ruta nacional. Cuestionó el estado del camino entre Zapala y Junín de los Andes y anunció que presentará un proyecto para transferir un sector a la Provincia.

El concejal de Neuquén capital por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguía , volvió a apuntar contra el estado de las rutas de la región con un video que se viralizó en las redes sociales. Esta vez, eligió un tramo de la Ruta Nacional 40, donde apareció con un palo y un bolso de golf para mostrar los pozos y el deterioro de la calzada.

"Bienvenidos al campo de golf de la ruta 40 , este es el camino que lleva a Junín y San Martín de los Andes ", señaló frente a la cámara mientras recorría uno de los sectores más dañados del camino.

La grabación fue realizada en la zona de Villa Puente Picún Leufú, cerca de la Escuela 293. Allí, Eguía cuestionó tanto el estado actual de la ruta como la falta de soluciones de las distintas gestiones nacionales.

"Así quedó la ruta después de años y años de kirchnerismo y los que están hoy tampoco se preocuparon por cambiarlo", expresó.

Durante el video, el concejal también mencionó la extensión de la traza nacional. "La ruta nacional 40 tiene más de 5 mil kilómetros de extensión, 690 están en Neuquén, además es de las más emblemáticas de Sudamérica", indicó.

El reclamo por las rutas y el proyecto que anunció

En otro momento de la publicación, Eguía se detuvo junto a un cartel vial que advierte sobre el estado del camino y cuestionó que las señalizaciones no estén acompañadas por trabajos de reparación.

"Dejen de poner carteles y arreglen las rutas", reclamó.

Además, adelantó que presentará un proyecto para que el tramo comprendido entre La Rinconada y Zapala sea transferido a la Provincia de Neuquén, con el objetivo de que se puedan iniciar obras de reparación.

"Voy a presentar un proyecto para que entre La Rinconada y Zapala se le haga el traspaso a Provincia para que mañana mismo empiecen las obras acá, para que la gente que transita entre Zapala y San Martín de los Andes no se mate más en las rutas. Para que dejemos de pintar estrellas amarillas y empecemos a tapar los pozos", sostuvo.

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El mensaje que publicó en sus redes sociales

Junto con el video, el concejal publicó un mensaje en el que volvió a cuestionar las condiciones de circulación entre Zapala y Junín de los Andes. Según describió, hay sectores en los que los conductores deben avanzar por la banquina y a muy baja velocidad.

"RUTA 40. COMPLETAMENTE ABANDONADA. Así se encuentra la ruta en o lo que queda entre Zapala y Junín de Los Andes. Son 80km que hay que transitar por la banquina y a paso de hombre. Años de abandono y desidia", escribió.

"El día que los funcionarios dejen de viajar en avión o en helicóptero y viajen en auto como todos nosotros, quizás empiezan a cambiar un poco las cosas", agregó.

Milei viene a Neuquén y Eguía le mandó un mensaje: "Presidente, venga en auto"

El presidente Javier Milei hará este sábado su segunda visita del mes a Neuquén capital. En ese escenario, el concejal neuquino por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguía, aprovechó la exposición de la agenda presidencial para exponer el abandono de las rutas de la región.

"Señor presidente, usted viene a Neuquén a inaugurar un templo evangélico este sábado y seguramente, por agenda, lo va a hacer en avión. Pero le pido que se tome un minutito y venga en auto", dijo el concejal en un video que compartió en sus redes sociales.

En la grabación también participó su hermano gemelo, Carlitos Eguía. Juntos expusieron las falencias que ven en las rutas nacionales que atraviesan la región y que ya repasaron en otros videos virales de sus redes sociales.

"Pídale a su chofer que venga por la ruta nacional 151, que une La Pampa con Neuquén y con Río Negro", dijo. Su hermano agregó: "Va a pasar por 25 de Mayo, por Catriel, por Campo Grande, por Vista Alegre, por Centenario y va a llegar a Neuquén. Va a ver el estado lamentable en el que está esa ruta. Más de 30 accidentes por mes".

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El video también muestra algunas de las zonas más afectadas de las rutas nacionales, donde se ven grandes pozos que han causado accidentes fatales en los últimos años.

"O también puede pedirle venir por la ruta nacional 22. Desde General Roca hasta Neuquén va a tardar más de dos horas y llegando a Cipolletti está el famoso Puente 83. Vaya despacio porque va a romper todo el auto", expresaron en el video. "¡Ah! y tené cuidado con algunos radares cazabobos que no están para prevenir accidentes, están para recaudar", agregó el concejal.