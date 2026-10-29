Impresionante accidente en la Ruta 7: perdió el control del camión, volcó y fue trasladado al hospital

El siniestro vial ocurrió este jueves alrededor de las 14. Se registraron demoras en la circulación del tránsito en Vaca Muerta.

El conductor del camión debio ser trasladado al hospital de Añelo tras el vuelco en Ruta 7.

Un impresionante accidente en la Ruta Provincial 7 , a la altura de la subida del hotel Da Vinci , en Añelo , generó preocupación durante la tarde de este jueves. Un camión con batea perdió el control, se despistó y terminó volcado sobre uno de sus laterales en la zona de bardas.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 14, en un sector de la ruta que se vio afectado por las intensas lluvias registradas durante los últimos días. De acuerdo a la información brindada a LM Neuquén por la Dirección de Defensa Civil de la localidad, el desmoronamiento de un talud habría provocado que el vehículo perteneciente a la empresa H.N. Servicios desbarrancara y terminara volcado sobre la banquina.

La situación motivó un importante despliegue de los equipos de emergencia, que trabajaron en el lugar para asistir al camionero, asegurar el sector y prevenir nuevos incidentes.

Durante el operativo se dispuso un corte preventivo de tránsito, que ocasionó demoras para quienes circulaban por la Ruta 7.

Municipalidad de Añelo.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 7, en la subida de Añelo

De acuerdo con el parte oficial emitido, el accidente se produjo en el sector de la subida del hotel Da Vinci, uno de los accesos utilizados por los vehículos que transitan por la localidad petrolera.

El organismo precisó que el protagonista fue un camión con batea, conducido por un hombre mayor de edad, que circulaba en sentido norte-sur cuando perdió el control.

Por causas que todavía se investigan, el vehículo sufrió un despiste y terminó volcado sobre su lateral en la zona de bardas, fuera de la calzada.

Tras el accidente, los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y brindaron las primeras atenciones al conductor. Posteriormente, se dispuso su traslado al hospital de Añelo para una evaluación médica.

Municipalidad de Añelo.

Desde Defensa Civil informaron que el camionero presentaba lesiones de carácter leve. Hasta el momento, no se comunicó la participación de otros vehículos ni se reportaron más personas heridas como consecuencia del siniestro.

En el operativo participaron efectivos de la Central N.º 22 de Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría Décima, la Dirección de Tránsito y la Dirección de Defensa Civil de Añelo.

Municipalidad de Añelo.

Cómo sigue el tránsito en el sector

Luego de las primeras intervenciones, el personal de emergencia avanzó con las tareas necesarias para garantizar condiciones seguras de circulación en el tramo afectado.

Desde la Dirección de Defensa Civil de Añelo confirmaron a este medio que minutos después de las 15 se restableció el tránsito en el sector de la subida del hotel Da Vinci.