Añelo bajo agua: 25 familias asistidas, postes de luz colgando del tendido eléctrico y banquinas destruidas

La alerta naranja que afecta a la región continúa causando complicaciones. Las lluvias provocaron inundaciones y daños en calles y rutas.

El fuerte temporal de lluvia que azotó este jueves a Añelo provocó importantes complicaciones en distintos sectores de la localidad petrolera. Las intensas precipitaciones generaron inundaciones en calles y viviendas , importantes bajadas de agua desde las bardas y daños sobre la Ruta Provincial 7 .

La tormenta se registró en medio de la alerta naranja por fuertes precipitaciones que afecta a la región. El importante caudal de agua que descendió desde las bardas arrastró barro, piedras y residuos, complicando la circulación y obligando a desplegar maquinaria municipal para atender la emergencia.

Entre los sectores más afectados se encuentran la Subida de los Patrias y la Ruta Provincial 7 , donde se registraron daños en la banquina y una situación de riesgo por un poste de alumbrado público.

En declaraciones a LM Neuquén, Modesto Muñoz, director de Defensa Civil de Añelo, explicó que el Municipio había dispuesto un operativo preventivo ante las condiciones meteorológicas previstas. “La condición climática acá en la localidad nos afectó con una tormenta. Si bien ya todo el equipo y el grupo municipal estaban preparados desde el día de ayer, se habían tomado los recaudos necesarios”, señaló.

Daños en Ruta 7 y en qué sectores no se puede circular

Uno de los puntos más comprometidos por la tormenta fue la Ruta Provincial 7, a la altura de la bajada del Hotel Da Vinci, donde la fuerza del agua provocó el arrastre de materiales y daños sobre uno de los laterales de la calzada.

Muñoz explicó que el fenómeno estuvo relacionado con el escurrimiento natural del agua desde las zonas elevadas hacia los sectores más bajos de la localidad.

“Teniendo en cuenta que el agua continúa su cauce natural, arrastró residuos, piedras y barro”, detalló. “Teniendo en cuenta que el agua continúa su cauce natural, arrastró residuos, piedras y barro”, detalló.

Además, desde Defensa Civil advirtieron que la fuerte bajada de agua socavó un sector de la banquina lateral, dejando un poste de alumbrado público sostenido únicamente por el cableado eléctrico.

Otro de los sectores afectados fue la Bajada de las Patrias. Desde la Dirección de Defensa Civil solicitaron a la comunidad no utilizar ese acceso por razones de seguridad, debido a las condiciones que dejó la tormenta.

También se reportaron inconvenientes en la calle 24 y otros sectores de Añelo, donde el agua acumulada sobre la calzada dificultó el tránsito.

“Se trabajó inmediatamente en lo que es la limpieza y en atender la contingencia para garantizar la transitabilidad de las rutas”, explicó Muñoz.

25 familias asistidas y dos evacuadas por la tormenta

Las consecuencias del temporal también se sintieron en los barrios de Añelo, donde el agua descendió desde las bardas y avanzó por distintas calles, afectando sectores residenciales. El director de Defensa Civil explicó que la ubicación geográfica de la localidad favoreció el escurrimiento de importantes cantidades de agua hacia las zonas urbanizadas.

Para atender la emergencia, “se trabajó con toda la maquinaria de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para realizar la limpieza y llevar todo el desagüe hacia el canal de riego, para lo cual se había previsto el cierre de las compuertas”, precisó. Para atender la emergencia, “se trabajó con toda la maquinaria de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para realizar la limpieza y llevar todo el desagüe hacia el canal de riego, para lo cual se había previsto el cierre de las compuertas”, precisó.

En cuanto a las consecuencias para los vecinos, Muñoz confirmó que 25 familias recibieron asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, mientras que otras dos debieron ser evacuadas.

“La situación actualmente se encuentra controlada, se continúa trabajando”, aseguró. “La situación actualmente se encuentra controlada, se continúa trabajando”, aseguró.

Habilitaron un centro de evacuación en Añelo

Ante las consecuencias del temporal, la Municipalidad de Añelo habilitó el Salón Comunitario como centro de evacuación y asistencia para las personas que necesiten abandonar sus viviendas o requieran resguardo.

El espacio se encuentra ubicado en calle 3 y avenida Intendente Tanuz, y está destinado a recibir a vecinos y familias afectadas por las intensas precipitaciones.

Municipalidad de Añelo.

“Hay centros de atención para atender esos casos de evacuación y contención de las familias”, explicó el director de Defensa Civil. “Hay centros de atención para atender esos casos de evacuación y contención de las familias”, explicó el director de Defensa Civil.

El Municipio informó que el salón permanecerá habilitado para brindar resguardo y asistencia a quienes lo necesiten.

Además, se difundieron los números de contacto para solicitar ayuda ante situaciones de emergencia: