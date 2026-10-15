Lluvia torrencial en Añelo con imágenes impactantes: la tormenta no da tregua y causó desastres en las calles

Añelo es epicentro de un importante temporal de lluvia que afecta gravemente las calles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un alerta amarillo.

La tormenta no da tregua en Neuquén y, este jueves al mediodía, la localidad petrolera de Añelo se convirtió en el epicentro de una lluvia torrencial que anegó las calles y causó serias complicaciones urbanas, en el marco de una jornada de inestabilidad y alerta por lluvias en Neuquén .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido previamente una alerta amarilla por tormentas para la región, aunque la ocurrencia del fenómeno estaba prevista originalmente para la noche. Sin embargo, las precipitaciones intensas se adelantaron de forma imprevista y sorprendieron a los vecinos de la ciudad durante las primeras horas de la tarde.

Las imágenes del diluvio se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales y mostraron el impacto del agua en distintos puntos. En los videos difundidos por los propios pobladores se evidencia la enorme dificultad para circular por las calles, donde varios autos y camiones quedaron completamente atascados y hundidos en el ripio acumulado.

Entre los registros más llamativos se destacó también el de una pareja que optó por movilizarse a bordo de un kayak por la arteria convertida en un verdadero río navegable.

Alcance del alerta meteorológico y departamentos comprendidos

El informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional precisa que el aviso de alerta abarca el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches, además del sur de Chos Malal y Minas. De acuerdo con el organismo, el área continuará expuesta a tormentas aisladas de variada magnitud, algunas localmente fuertes.

Las proyecciones oficiales señalan que estos fenómenos meteorológicos pueden registrar precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, valores que pueden ser superados de forma puntual. El reporte aclara que la caída de agua estará acompañada principalmente por lluvias abundantes en períodos breves, ocasional granizo y ráfagas de viento.

Esta clase de contingencias climáticas suele ocasionar serias dificultades en la infraestructura vial urbana, tal como ocurre con las complicaciones en el tránsito por calles anegadas y barro en localidades donde predominan las trazas no pavimentadas o de ripio.

Recomendaciones de seguridad y precauciones para circular

Frente al riesgo persistente de agua acumulada y barro en la calzada, las autoridades recomiendan transitar con suma precaución por calles y arterias secundarias. El temporal puede generar ocultamiento de baches y erosión del terreno, lo que incrementa la probabilidad de que los vehículos queden varados.

El panorama inestable se encuadra en una seguidilla de fenómenos climáticos severos con actividad eléctrica y granizo que afectan a diferentes áreas de la provincia de Neuquén. Por esta razón, se solicita a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras se extienda la tormenta.