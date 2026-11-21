A apenas 15 días de los hechos, la Justicia homologó un acuerdo pleno impulsado por la fiscalía. El agresor recibió tres años de prisión en suspenso, deberá radicarse en la vecina ciudad y cumplir estrictas pautas de conducta.

En una rápida resolución judicial dictada a tan sólo quince días de ocurridos los hechos, un hombre fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional tras reconocer su responsabilidad en un grave episodio de violencia de género contra su expareja y un posterior ataque armado contra efectivos policiales en la localidad de Añelo .

Como medida central de protección hacia la damnificada, la Justicia dispuso que el condenado deberá fijar domicilio en la ciudad de Cipolletti y tendrá estrictamente prohibido regresar o permanecer en Añelo durante los próximos tres años.

La sentencia se concretó durante la jornada del jueves mediante un acuerdo pleno alcanzado entre la fiscal del caso, Eugenia Titanti, y la defensa del acusado, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva para resguardar la integridad de la víctima y evitar su identificación por asociación. Tras la admisión de culpabilidad por parte del imputado, el juez de garantías Juan Manuel Kees procedió a homologar el acuerdo en todos sus términos.

De acuerdo con la reconstrucción de la investigación fiscal, el episodio comenzó el pasado 4 de noviembre, alrededor de las 7 de la mañana. En ese momento,el hombre irrumpió en estado de alteración en el domicilio de su expareja en Añelo. Tras iniciarse una fuerte discusión, el agresor se negó a abandonar la propiedad, empujó a la mujer, la amenazó de muerte empuñando un cuchillo e intentó lesionarla físicamente. En medio de un desesperado forcejeo para defenderse, la víctima sufrió heridas cortantes y traumatismos en sus manos, logrando finalmente zafarse y escapar de la vivienda para pedir auxilio en la casa de una vecina.

Apenas una hora más tarde, la violencia escaló hacia el personal de seguridad. Mientras dos efectivos policiales llevaban adelante un procedimiento de rutina en otro sector de la localidad petrolera, el mismo sujeto se abalanzó intempestivamente sobre ellos esgrimiendo el arma blanca. Los uniformados debieron intervenir para reducirlo y desarmarlo. Sin embargo, durante el forcejeo para concretar la detención, uno de los agentes sufrió una lesión de consideración en una de sus rodillas que le demandó quince días de licencia laboral.

Condenado y desterrado

Por estos dos sucesos,el hombre fue declarado penalmente responsable de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. Además de atentado a la autoridad agravado por el uso de arma blanca y lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra un integrante de una fuerza de seguridad, todo ello en concurso real.

Para fundamentar la condena y las restricciones, la fiscal Titanti reunió certificados médicos, testimonios y un informe clave del Servicio de Atención a Víctimas y Testigos (SAVyT), que alertó sobre la extrema vulnerabilidad de la mujer y su profundo temor ante un eventual regreso del agresor.

Así, además de la prohibición de acercamiento y de ingreso a Añelo, el condenado deberá realizar un tratamiento por consumo problemático de sustancias, acreditar trabajo y presentarse cada cuatro meses ante el organismo de control, bajo advertencia judicial de que cualquier incumplimiento convertirá su pena en prisión efectiva. Finalmente, le ordenaron fijar domicilio en la localidad de Cipolletti.