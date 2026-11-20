El presidente argentino fue nombrado junto a Trump como parte de una "internacional ultraderechista". El cruce refleja meses de tensión bilateral.

Por qué Milei apareció en el debate entre Sánchez y Feijóo a diez días de las elecciones en España

El nombre de Javier Milei se coló en el único debate presidencial previo a las elecciones generales de España , que se celebran el próximo 29 de noviembre.

En el cara a cara del jueves entre el presidente Pedro Sánchez y el líder opositor Alberto Núñez Feijóo , el mandatario español lo mencionó junto a Donald Trump al hablar de lo que definió como una "internacional ultraderechista": "Si Donald Trump o Javier Milei no son lo que queremos para el mundo, no los queramos para España", afirmó.

Feijóo no respondió sobre Milei y centró su bloque en la crisis migratoria en Ceuta y la política del Gobierno con Marruecos.

Economía, vivienda y corrupción: los ejes del debate

El cara a cara del 19 de noviembre fue el único encuentro formal entre los dos candidatos antes de los comicios. El debate se estructuró en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, regeneración democrática y corrupción, y migración y política exterior.

Fue en este último donde Sánchez conectó la ultraderecha global con el escenario español, en un intento de enmarcar la elección como parte de una disputa más amplia entre progresismo y conservadurismo a escala internacional.

Feijóo, en cambio, apostó por los temas de gestión doméstica y evitó entrar en esa lógica.

Una relación bilateral que viene deteriorándose

La irrupción del presidente argentino en la campaña española no es nueva. En visitas anteriores a Madrid, Milei se reunió con dirigentes de la derecha y la ultraderecha europea —incluido el líder de Vox, Santiago Abascal— y evitó cualquier contacto oficial con el Gobierno de Sánchez.

En esas ocasiones llamó al premier español "dictador" y "delincuente", lo que derivó en un enfriamiento diplomático que llegó a incluir el retiro temporal del embajador español en Buenos Aires en 2024.

Días antes del debate, Sánchez ya había lanzado señales sin nombrar directamente a Milei. En un foro en Barcelona, afirmó que "España se gobierna desde España" y cuestionó la influencia de "dirigentes y oligarcas extranjeros" en la ultraderecha europea. Los medios españoles interpretaron la frase como una alusión directa al presidente argentino.