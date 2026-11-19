Realizado con Inteligencia Artificial, el video comienza con un cartel de advertencia: "Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas".

En la previa del lanzamiento de GTA VI en Argentina , el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un video inspirado en la estética del popular videojuego , donde es el protagonista junto a su hermana Karina.

Realizado con Inteligencia Artificial, el video comienza con un cartel de advertencia en pantalla: "Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas".

Ahí se desarrolla una secuencia de impronta libertaria ambientada en Vice City , la ciudad ficticia inspirada en Miami que funciona como escenario principal de la franquicia desarrollada por Rockstar Games.

La producción recrea escenas del universo del famoso videjuego con referencias a su discurso político, críticas al gasto público y representaciones de dirigentes y organismos argentinos.

Una de las primeras imágenes muestra a Karina Milei al volante de un auto descapotable, mientras el presidente viaja de pie a su lado con una motosierra en las manos.

Durante el recorrido por la ciudad, Milei derriba varios postes identificados con las palabras “gasto público”, “impuestos” y “regulaciones”.

Asimismo, una parte del video muestra un operativo policial contra un búnker de venta de paco. En esa parte, efectivos de seguridad derriban la estructura y desarticulan el punto de venta, en una representación de la lucha contra el narcotráfico.

El cierre muestra nuevamente a Milei a bordo del automóvil, esta vez rodeado por una multitud de argentinos, pronunciando: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

¿Por qué hay tanta locura por el GTA VI?: el significado del videojuego más esperado en el mundo

Este jueves se estrena GTA VI, el videojuego de Rockstar Games. Y luego de 13 años, es uno de los lanzamientos más esperados de la industria. Argentina es el sexto país más caro para comprarlo, pero miles de fanáticos esperan a medianoche para obtenerlo.

El Grand Theft Auto VI (GTA 6) es el juego que lleva a meterse de lleno en la vida criminal que viene retratando la saga en sus entregas anteriores. Acá todo se puede robar. Para cada tipo de robo tenés que tener una estrategia distinta pensada, y todo influye en cómo evolucionará la historia, que tiene un guion central y que a la vez es única para cada usuario.

El significado del nombre en español es "gran robo de autos". De esta forma, el nombre alude directamente a la trama del juego, donde cualquier personaje puede cometer este delito.

Rockstar Games vuelve a apostar a continuar su saga más famosa luego de 13 años, y 8 años después de Red Dead Redemptipon 2 (2018), siendo así una de las esperas más largas y deseadas de la industria del entretenimiento.

Solo desde el lanzamiento de GTA 5 la saga ya facturó más de US$9700 millones, según estimaciones de TweakTown hechas sobre los balances de Take-Two (la dueña de Rockstar), y esto sin contar el GTA 6, que ya facturó 1500 millones de dólares en la preventa.

El nuevo título no tiene su versión disponible para PC y podrá jugarse en PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. Pero su estreno no será compatible con PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch.

La edición estándar cuesta US$79,99 y la Ultimate, con contenido adicional como vehículos y armas, US$99,99.