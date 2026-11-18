El GTA VI sale a la venta el jueves y su valor local es más alto que en casi toda Europa occidental. El impuesto que más le impacta.

La Argentina es el sexto país más caro del mundo para comprar GTA VI , el videojuego de Rockstar Games que sale el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y cuyo lanzamiento es uno de los más esperados de la industria en los últimos años.

Según el relevamiento de Leonida Lab (GTA 6 Price Index), un usuario argentino tendrá que pagar USD 96,79 por la edición estándar en la PlayStation Store, apenas por detrás de Israel, Hungría, Noruega, Uruguay y Suiza.

El dato es llamativo porque el precio de lista en el país es el mismo que en Estados Unidos: USD 79,99. La diferencia aparece en los impuestos a pagar.

Después de 13 años desde la última entrega principal de la saga, GTA VI regresa a Vice City —la ciudad ficticia inspirada en Miami— con dos protagonistas: Jason y Lucía. El juego se lanza exclusivamente para consolas de última generación; la versión para PC no tiene fecha confirmada y se espera, según estimaciones de la industria, para 2027 o 2028.

Rockstar ofrece dos ediciones. La estándar cuesta USD 79,99 e incluye el juego base más el Pack Vintage Vice City y un mes de acceso a GTA+, la membresía mensual de la franquicia. La edición Ultimate cuesta USD 99,99 y suma una colección de vehículos, armas e indumentaria adicionales. La precarga digital, que ya comenzó el 10 de noviembre, pesa hasta 212 GB.

La Argentina en el sexto lugar de un ranking de 29 países

El relevamiento de Leonida Lab compara el precio final del juego en 29 mercados, convertido a dólares según el tipo de cambio de referencia de cada país. Israel encabeza la lista con USD 103,79, seguido por Noruega con USD 100,25, Hungría con USD 98,83, Uruguay con 97,59 y Suiza con 97.36 . En el sexto puesto aparece la Argentina, con USD 96,79, por delante de Colombia —ambos con USD 95,19— y de toda Europa occidental: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España pagan USD 90,83 cada uno (€79,99).

Que la Argentina figure detrás de Israel, Hungría y Noruega no implica que esos países tengan impuestos más altos. En los tres casos, el sobreprecio tiene otro origen: la propia desarrolladora fijó un valor de lista más alto en moneda local, una decisión comercial. En la Argentina, en cambio, el precio base nunca se tocó: la tienda de PlayStation lo ofrece a USD 79,99, el mismo monto que en el mercado estadounidense. El encarecimiento es, en su totalidad, de origen impositivo.

El 21% de IVA que aparece al momento de confirmar la compra

El salto de USD 79,99 a USD 96,79 se explica por un cargo adicional del 21% que la PlayStation Store argentina aplica de forma automática al finalizar la transacción. Ese porcentaje coincide con la alícuota general del impuesto al valor agregado (IVA) que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica a los servicios digitales prestados por proveedores del exterior.

A diferencia de otros gravámenes que dependen de la forma de pago, este cargo no tiene margen de negociación: la tienda ya factura el impuesto incluido en el precio final que muestra en pantalla, independientemente de si el usuario paga con tarjeta de débito, crédito o cualquier otro medio disponible.