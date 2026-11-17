La empresa tecnológica reflota sus antiguos auriculares , que en este relanzamiento incluirá una edición especial de Stranger Things . Todas sus características.

Sony resucita sus icónicos auriculares del Walkman de 1979 con cable: cómo son los nuevos MDR-3R

En tiempos donde lo inalámbrico domina prácticamente todo el mercado tecnológico, Sony sorprendió con el lanzamiento de sus auriculares MDR-3R , que recuperan la estética del tradicional modelo con cable que acompañó al primer Walkman , en 1979. Más allá de recordar a los antiguos dispositivos, esta versión se adapta a algunas características actuales.

La propuesta combina nostalgia, diseño retro y tecnología moderna, como conexión directa USB-C , micrófono integrado y controles en el cable. Además, mantienen algunos de los elementos visuales más reconocibles de sus antecesores, como las almohadillas de colores intercambiables . Por otro lado, no necesita carga ni batería.

El lanzamiento, anunciado a principios de noviembre, incluye una versión convencional y una edición especial inspirada en Stranger Things , la exitosa serie de Netflix ambientada en la década de 1980. Esta última presenta detalles exclusivos relacionados con el universo de la producción y busca atraer tanto a los amantes de la música como a los coleccionistas.

El modelo recupera la estética de los viejos auriculares que acompañaron al Walkman en su lanzamiento.

Cómo son los auriculares con estética retro que lanzó Sony

Uno de los principales atractivos de los MDR-3R es que mantienen una apariencia muy similar a la de los auriculares originales. Sin embargo, detrás de su diseño vintage incorporan diferentes modificaciones que permiten utilizarlos con celulares, tablets y computadoras actuales. Entre sus características principales se destacan:

Diseño retro: recuperan la estética de los auriculares que acompañaron al primer Walkman, con una estructura liviana y una vincha ajustable.

recuperan la estética de los auriculares que acompañaron al primer Walkman, con una estructura liviana y una vincha ajustable. Conexión USB-C: reemplazan el tradicional conector analógico de 3,5 milímetros por una conexión digital USB-C.

reemplazan el tradicional conector analógico de 3,5 milímetros por una conexión digital USB-C. Transductores de 23 milímetros : utilizan unidades del mismo diámetro que las del modelo histórico, con ajustes para las preferencias de escucha actuales.

: utilizan unidades del mismo diámetro que las del modelo histórico, con ajustes para las preferencias de escucha actuales. Almohadillas intercambiables : incluyen dos juegos de almohadillas de espuma, uno azul y otro naranja, para modificar su apariencia.

: incluyen dos juegos de almohadillas de espuma, uno azul y otro naranja, para modificar su apariencia. Micrófono integrado: permiten atender llamadas telefónicas sin necesidad de quitarse los auriculares.

permiten atender llamadas telefónicas sin necesidad de quitarse los auriculares. Control remoto en el cable: incorporan controles físicos para gestionar llamadas y funciones de reproducción.

incorporan controles físicos para gestionar llamadas y funciones de reproducción. Construcción abierta: priorizan la comodidad y una experiencia de escucha natural, aunque ofrecen menos aislamiento del ruido exterior que los modelos cerrados.

Estos auriculares se conectan a través de cable, con puerto USB-C.

Cómo es la calidad del sonido

Sobre el aspecto acústico, Sony buscó conservar el carácter sonoro de los auriculares originales. Para ello, incorporó transductores de 23 milímetros y realizó ajustes destinados a mantener una reproducción equilibrada. Según la compañía, el resultado ofrece voces naturales y una experiencia de escucha que permite apreciar los distintos elementos de las canciones.

Su estructura abierta permite una mayor interacción con los sonidos del entorno, pero no está pensada para quienes busquen o necesiten aislarse completamente del ruido exterior. Además, al utilizar una conexión USB-C, no cuenta con Bluetooth.

El auricular no necesita carga ni usa batería.

La colaboración de Sony con Netflix

El lanzamiento incluye una edición especial inspirada en Stranger Things, la serie de Netflix con estética ochentosa. Esta versión limitada presenta diferencias respecto del modelo convencional. Entre ellas se encuentran:

Almohadillas rojas y negras: reemplazan los colores azul y naranja de la versión tradicional y están inspiradas en el estilo de los auriculares utilizados por Max Mayfield, uno de los principales personajes de la serie.

reemplazan los colores azul y naranja de la versión tradicional y están inspiradas en el estilo de los auriculares utilizados por Max Mayfield, uno de los principales personajes de la serie. Logotipo de Stranger Things: incorpora el nombre de la serie grabado en los auriculares.

incorpora el nombre de la serie grabado en los auriculares. Presentación exclusiva: incluye un embalaje personalizado con referencias al universo de la producción.

Inspiración en el Upside Down: los detalles visuales recuperan elementos relacionados con el misterioso mundo paralelo de la serie.

El modelo de Stranger Things tiene un valor superior a la versión estándar.

Cuánto cuestan los Sony MDR-3R en Argentina

Sony ya incorporó los nuevos MDR-3R a su catálogo oficial en el país, aunque solo para preventa. Su valor es de $99.999, con entrega a partir del 10 de diciembre, lo que lo convierte en un buen regalo para Navidad. En cuanto a la versión de Stranger Things, por el momento no se encuentra disponible ni se informó su posible precio.

En el mercado internacional, el modelo estándar se comercializará a 59,99 dólares, en tanto que la versión temática costará 79,99 dólares.