A través de un mecanismo sencillo, ya es posible programar mensajes desde el WhatsApp . ¿Cómo sacarle el jugo a esta función?

WhatsApp suma esta función muy pedida: ahora permite programar mensajes, ¿quiénes lo tiene habilitado y cómo se hace?

La cifra impacta: más de 2 mil millones de personas emplean WhatsApp diariamente y 1.5 mil millones de usuarios utilizan la pestaña de Novedades cotidianamente. Como ya es habitual, Meta desarrolla nuevas funciones para su app insignia y, recientemente, se conoció que se podrán programar mensajes desde WhatsApp . ¿Cómo se realiza esta tarea?

Según un reporte de Meta -la empresa que creó WhatsApp en 2009-, además de la estadística mencionada más arriba, el crecimiento gradual de la la app indica que alcanzó 500 millones de usuarios mensuales en 2014, 1 mil millones en 2016, 2 mil millones en 2020 y más de 3 mil millones en 2025.

Para programar mensajes desde WhatsApp desde el teléfono celular, se debe escribir el texto y mantener presionado el botón de enviar. A continuación, se debe seleccionar la fecha y la hora deseadas para dejarlo programado.

Meta desarrolla nuevas funciones para su app insignia y, recientemente, se conoció que se podrán programar mensajes desde WhatsApp.

Este procedimiento es parecido si se lo aplica desde WhatsApp web:

Como primer paso, se redacta el mensaje.

Luego, se debe hacer clic en el ícono del reloj que aparece junto al botón de envío.

Desde allí, se puede establecer cuándo se quiere que llegue al destinatario.

Un dato clave: quien recibe un mensaje programado no recibe ninguna notificación especial ni puede distinguir si fue enviado en tiempo real o si se programó con anticipación. El mensaje programado llega de la misma manera que cualquier otra comunicación de WhatsApp.

¿La nueva función de WhatsApp está disponible para todos los usuarios?

Si bien Meta aún no comunicó oficialmente la llegada de esta función para todos los usuarios, algunos ya la tienen disponible en las versiones beta de WhatsApp para Android e iOS. Desde la empresa, informaron que la implementación de la nueva función para programar mensajes operará de forma gradual, por lo que esta podría no aparecer todavía en todos los celulares.

Para programar mensajes desde WhatsApp desde el teléfono celular, se debe escribir el texto y mantener presionado el botón de enviar. A continuación, se debe seleccionar la fecha y la hora deseadas para dejarlo programado.

Estos son los modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp en noviembre de 2026 en la Argentina

WhatsApp informó que los celulares con dispositivos Android necesitan contar, como mínimo, con Android 6.0. En el caso de Apple, los iPhone deberán tener iOS 15.5 o una versión posterior a partir del 30 de noviembre. Y si bien la empresa Meta no procederá a una suspensión general para todos los celulares a partir de noviembre de 2026, determinados modelos podrían verse afectados.

Así, entre los modelos de los celulares que podrían ser incompatibles con WhatsApp, pueden mencionarse a los siguientes:

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD.

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite.

LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Sony: Xperia Z y Xperia SP.

Es clave subrayar que no todos los celulares antiguos perderán el acceso a WhatsApp, ya que la compatibilidad depende de la versión del sistema operativo instalada y de la posibilidad de actualizarla.