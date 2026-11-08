El fundador de Apple dio un discurso ante graduados de Stanford que, más de 20 años después, sigue teniendo vigencia.

La mejor reflexión de Steve Jobs que sigue vigente tras 20 años: "Las únicas personas que no malgastan su tiempo son las que NO dejan que..."

A lo largo de su vida, Steve Jobs dejó varias reflexiones de peso . Pero probablemente ninguna tan fuerte como la que dijo el 12 de junio de 2005 en su discurso durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford , en Estados Unidos. Frente a los estudiantes, el fundador de Apple compartió las experiencias personales que marcaron su trayectoria.

Entre las reflexiones, se destaca una frase que mantiene su vigencia casi dos décadas después: “Las únicas personas que no malgastan su tiempo son las que no dejan que la opinión de los demás acalle su voz interior” . La idea apunta a pensar cuánto de las decisiones personales está condicionado por las expectativas ajenas y cuánto responde verdaderamente a los deseos propios.

“ Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y, lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón y a tu intuición”, añadió en el mismo discurso.

Steve Jobs, durante su discurso en la Universidad de Stanford.

Qué quiso decir Steve Jobs con su reflexión sobre la opinión de los demás

La frase del empresario plantea que la vida es demasiado corta como para tomar decisiones importantes únicamente para satisfacer las expectativas de otras personas. En su discurso de Stanford, expresó que muchas veces las personas construyen su camino siguiendo las ideas, los deseos y las creencias de quienes las rodean. Esto puede ocurrir por miedo a decepcionar a la familia, por la necesidad de obtener aprobación social o por temor a ser juzgado cuando se elige una alternativa diferente.

En ese contexto, la voz interior representa aquello que cada individuo reconoce como auténtico: sus intereses, sus aspiraciones, sus convicciones y sus deseos más profundos. Para Jobs, aprender a escucharla era fundamental para no terminar viviendo una vida que, en realidad, había sido diseñada por otros.

La reflexión no implica que haya que ignorar cualquier consejo o rechazar todas las críticas. Se trata, más bien, de aprender a distinguir entre las opiniones que pueden ayudar a crecer y aquellas que terminan condicionando las decisiones personales sin tener en cuenta lo que uno realmente quiere.

El fundador de Apple buscó dejar en claro que el tiempo es finito y no hay que desperdiciarlo.

La frase final de Steve Jobs que quedó para el recuerdo

Pese a ser un referente en tecnología, negocios e innovación, el empresario aprovechó la ceremonia para algo mucho más íntimo y compartió distintos relatos personales para transmitir enseñanzas a los graduados. Antes de terminar su discurso, recordó una publicación llamada The Whole Earth Catalog, que había tenido una gran influencia en su generación durante las décadas de 1960 y 1970.

En la contratapa de su última edición aparecía una fotografía de un camino rural y una frase que lo había acompañado durante años: “Stay Hungry. Stay Foolish”, traducida habitualmente al español como “Sigue hambriento, sigue alocado”. Jobs explicó que siempre había deseado mantener ese espíritu y que quería transmitirles el mismo deseo a los graduados de Stanford.

La expresión funciona como una invitación a conservar la curiosidad, no perder las ganas de aprender y animarse a explorar caminos diferentes. También se relaciona con la reflexión anterior: comprender que el tiempo disponible no es infinito.

"Mantenerse hambriento", otro de las reflexiones que dejó Jobs.

Quién fue Steve Jobs

Nacido en febrero de 1955 en San Francisco, California, desde joven mostró interés por la electrónica y la tecnología. Durante su adolescencia conoció a Steve Wozniak, con quien años después fundaría Apple Computer, en 1976. La compañía comenzó sus actividades en un garaje familiar y creció hasta convertirse en una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo. Bajo el liderazgo de Jobs, Apple participó en el desarrollo y lanzamiento de productos como Macintosh, iPod, iPhone e iPad.

En 1985 abandonó la empresa después de un conflicto interno. Durante ese período fundó NeXT y adquirió una participación mayoritaria en Pixar, que se destacó por producir películas animadas como Toy Story. En 1997 regresó a Apple, cuando la compañía adquirió NeXT. Su vuelta marcó una nueva etapa para la empresa, con el lanzamiento de productos que transformaron distintos mercados tecnológicos.

En el plano personal, en 2003 le diagnosticaron un tumor neuroendocrino de páncreas, una forma poco frecuente de cáncer. Aunque inicialmente pudo someterse a una intervención quirúrgica, su salud se deterioró durante los años siguientes. El 5 de octubre de 2011, murió a los 56 años en su casa de Palo Alto, California.