¿Dónde poner la televisión en tu living? Colgada a la pared como antes ya no se usa más

En la constante actualización de la decoración de interiores , ahora surgen opciones que generan que la televisión ya no sea el centro de atención.

¿Dónde poner la televisión en tu living? Colgada a la pared ya no se usa más

¿Dónde poner la televisión en tu living? Colgada a la pared ya no se usa más

Durante muchos años, colocar la televisión sobre la pared fue una de las opciones preferidas para organizar el living. La propuesta permitía liberar espacio , conseguir una apariencia minimalista y convertir la pantalla en el principal punto de atención . Sin embargo, las nuevas tendencias de interiorismo buscan que los ambientes tengan una identidad propia , incluso cuando la TV forma parte.

En ese contexto, aparecen soluciones de mobiliario que permiten ocultar el aparato, integrarlo o acompañarlo con otros elementos. La idea ya no es que toda la decoración gire alrededor de una pantalla, sino lograr una composición más armónica , donde conviva con libros, objetos personales, plantas, iluminación y materiales naturales.

La televisión instalada directamente sobre la pared fue durante años un símbolo de modernidad . Su principal ventaja era que permitía ahorrar espacio y evitar la presencia de muebles voluminosos. Además, acompañaba la estética minimalista que predominó en muchos proyectos de interiorismo.

La TV colgada ya no va más.

Sin embargo, las preferencias comenzaron a cambiar. Una de las razones es que los livings actuales buscan transmitir mayor calidez y dejar de parecer espacios organizados exclusivamente para mirar televisión. La pantalla negra cuando está apagada se convierte en un elemento visual que interrumpe la continuidad de una pared decorada.

También cambió la manera de entender el mobiliario. En lugar de colocar cada objeto de manera independiente, las nuevas propuestas buscan integrar almacenamiento, decoración y tecnología en una misma composición. Otro factor importante es la necesidad de ocultar cables, dispositivos electrónicos, controles remotos y accesorios. Así, se evita dejar a la vista conexiones que afectan la estética del ambiente.

Muebles a medida con puertas corredizas: la televisión que aparece y desaparece

Una de las alternativas más elegidas para modernizar el living es incorporar muebles diseñados a medida, con puertas corredizas que permiten ocultar la TV cuando no se está utilizando. Esta propuesta es ideal para quienes quieren conservar la comodidad de tener una pantalla en el ambiente, pero prefieren que no sea el elemento que domine toda la decoración.

Con las puertas cerradas, el mueble funciona como un frente uniforme que parece un placard.

Los diseños pueden realizarse en madera natural, melamina, MDF laqueado o combinaciones de diferentes materiales. También es posible elegir tonos neutros, como beige, blanco roto, gris cálido y arena, para conseguir una estética más discreta.

Una de las ventajas de los muebles a medida es que permiten aprovechar cada centímetro disponible. Se pueden incorporar estantes interiores, cajones, espacios para consolas y compartimentos para guardar controles remotos y otros accesorios.

Paneles de madera y revestimientos texturados

Otra tendencia que gana protagonismo es reemplazar la pared lisa donde tradicionalmente se colgaba el televisor por una superficie con textura, relieve o diferentes materiales. Entre ellos, los paneles de madera son una de las opciones más utilizadas porque aportan calidez y permiten crear un fondo más atractivo.

Esta alternativa permite diseñar una pared completa con madera.

Estos paneles pueden instalarse en sentido vertical u horizontal, con listones separados, placas continuas o diseños geométricos. Los tonos roble, nogal, fresno y madera natural son especialmente interesantes para quienes buscan una decoración contemporánea, pero sin perder la sensación de hogar.

En esta opción, la TV se ubica sobre un soporte integrado al revestimiento o dentro de un mueble bajo. De esta manera, deja de parecer un elemento colocado de manera independiente y pasa a formar parte de una composición general.

Bibliotecas con sectores cerrados y abiertos: decoración y almacenamiento

Las bibliotecas también se posicionan como una alternativa para renovar la pared principal del living. En lugar de reservar todo el espacio para la TV, la propuesta consiste en construir una estructura que combine estantes abiertos con compartimentos cerrados.

En esta opción, la TV se integra en uno de los módulos centrales.

Este tipo de mobiliario permite organizar libros, fotos, plantas, esculturas, cerámicas y recuerdos personales. Al mismo tiempo, los sectores con puertas ofrecen espacio para guardar objetos que se quieren mantener fuera de la vista.

La televisión puede integrarse en uno de los módulos centrales, rodeada de estantes, o quedar ubicada en un sector independiente de la biblioteca. También puede ocultarse detrás de puertas, si el diseño contempla las dimensiones necesarias.