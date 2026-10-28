La pollera de jean larga es el nuevo infaltable y este es el truco para combinarla bien

Esta prenda vuelve con fuerza en sus distintas versiones y con la facilidad de adaptarse a distintos estilos . Las mejores opciones.

Lo que fue tendencia en la temporada primavera-verano 2026 en el hemisferio norte, ahora llega a esta parte del mundo. Esto sucede con las faldas de jean largas , que regresan con fuerza y vuelven a ganar protagonismo en versiones que llegan hasta los tobillos, con cortes rectos, aberturas delanteras y diseños que permiten crear conjuntos tanto informales como elegantes.

Una de las claves de esta tendencia está en su capacidad para adaptarse a distintos estilos . Una falda larga de jean puede combinarse con un buzo y zapatillas para conseguir un conjunto urbano , pero también puede transformarse en una opción sofisticada si se acompaña con un blazer, botas de taco o accesorios cuidadosamente elegidos. De esta manera, una prenda tradicionalmente asociada con los looks casuales se convierte en una alternativa para diferentes ocasiones.

La nueva temporada propone dejar de lado la idea de que el denim solo funciona con remeras básicas o calzado deportivo. Entre las mejores opciones para combinarla se destacan:

Con buzo y botas blancas: para un conjunto urbano y cómodo, la falda de jean larga de lavado claro se puede combinar con un buzo gris de corte relajado y botas blancas. Un cinturón negro ayuda a definir la cintura y una cartera estructurada aporta un detalle más elegante. La combinación de tonos neutros permite que el denim sea el protagonista y funciona especialmente bien durante los días frescos de primavera.

Con una campera bomber y ballerinas: la campera bomber en rosa intenso aporta un toque de color a una falda larga de jean con silueta evasé y ruedo desflecado. Para completar el conjunto, las ballerinas con brillo suman delicadeza y contrastan con la estética deportiva de la chaqueta. Una cartera pequeña y algunos accesorios discretos ayudan a conseguir un look femenino, moderno y relajado, ideal para una salida durante el día.

Con blazer a cuadros y botas bordó: para quienes prefieren una propuesta más sofisticada, el blazer a cuadros es un aliado perfecto. Se puede llevar sobre una falda larga de jean azul medio y ajustar con un cinturón para marcar la cintura. Las botas bordó agregan profundidad y un contraste cromático que renueva el conjunto. El resultado combina la informalidad del denim con la estructura de la sastrería y permite crear un look apropiado para reuniones, salidas o jornadas de trabajo con un código de vestimenta flexible.

Con blazer negro y botas de taco: la combinación de una falda amplia con tajo pronunciado, un blazer negro oversize y botas altas de taco fino permite llevar el denim a un terreno más elegante. El contraste entre la textura resistente del jean y las líneas depuradas de las prendas negras crea una imagen sofisticada, con inspiración urbana. Para una salida nocturna, se puede sumar una cartera pequeña, aros metálicos y una remera básica debajo del blazer.

Con buzo, chaqueta corta y zapatillas: las capas son una buena solución para los días de temperaturas cambiantes. Un buzo con capucha combinado con una chaqueta corta crea volumen en la parte superior y equilibra el largo de la falda. Las zapatillas de color completan el conjunto con una nota deportiva. Para mantener la armonía, conviene elegir una falda recta o con una abertura frontal y dejar que la chaqueta termine cerca de la cintura, de manera que la silueta conserve movimiento.

Con buzo estampado y zapatillas de color: esta alternativa es ideal para quienes buscan comodidad sin resignar estilo. Una falda recta con tajo delantero se combina con un buzo estampado, que puede incluir ilustraciones, letras o motivos gráficos, y zapatillas azules o de otro tono vibrante. La clave está en aprovechar el denim como una base neutra que permite incorporar color y estampas sin recargar el conjunto. Una mochila o una bandolera completa esta propuesta informal para paseos, compras y actividades cotidianas.

Con remera estampada y zapatillas de lona: para los días más cálidos, la falda larga de jean puede combinarse con una remera estampada y zapatillas de lona blancas. Una remera roja con un diseño gráfico aporta energía y una estética retro, mientras que una bolsa de tela refuerza el espíritu descontracturado. Es una fórmula sencilla para la primavera y el verano, fácil de adaptar con distintos colores y accesorios. Si la falda tiene cintura alta, llevar la remera por dentro permite destacar el corte y equilibrar las proporciones.

Con campera de cuero y zapatos acordonados: la mezcla de denim y cuero recupera una estética inspirada en los años noventa. Una falda larga de jean, una remera blanca corta y una campera de cuero negra construyen una base simple que gana personalidad con zapatos acordonados de suela gruesa. Las medias visibles pueden sumar un detalle distintivo, especialmente si se eligen en blanco o gris. Es una combinación ideal para quienes prefieren un estilo urbano con un toque rockero y quieren aprovechar la falda también durante los días frescos.

Con musculosa estructurada y sandalias: para una versión más refinada y veraniega, una falda maxi de jean con tajo central se puede combinar con una musculosa blanca de hombros marcados y sandalias negras de tiras finas. La parte superior estructurada aporta elegancia, mientras que el calzado liviano deja que el conjunto respire y resulte adecuado para las temperaturas altas. Una cartera metalizada cruzada sobre el cuerpo suma un detalle contemporáneo que permite llevar esta combinación a una cena, un encuentro o una salida especial.

Cómo saber qué tipo de falsa usar

La elección del modelo depende del resultado que se quiera conseguir. Una falda recta con abertura puede aportar una imagen más estilizada, mientras que una versión amplia permite jugar con el volumen y crear un conjunto de inspiración bohemia.

También importa el largo: los diseños hasta los tobillos suelen resultar más fáciles de combinar con distintos tipos de calzado. Para equilibrar las proporciones, una buena estrategia es sumar prendas superiores cortas o llevar las remeras y los buzos parcialmente dentro de la cintura.