Las tonalidades que van desde manteca hasta limón o dorado se imponen como propuestas que transforman cualquier vestuario . Cómo combinarlas.

Las zapatillas se van a usar de este color: el look trendy para la primavera-verano, ¿cómo combinarlas?

En el mundo de la moda , ni siquiera las zapatillas escapan a las nuevas tendencias . Para esta temporada , surge un color que, desde el calzado, es capaz de transformar un look sencillo en una propuesta llena de personalidad. Hablamos del amarillo .

Aunque habitualmente están asociadas a los conjuntos deportivos , las zapatillas amarillas también se integran perfectamente con jeans , pantalones sastreros , polleras midi y vestidos livianos. Su principal atractivo está en la capacidad de sumar un punto de color inesperado sin necesidad de renovar todo el guardarropa. El secreto está en tratarlas como un accesorio de moda y no solamente como un calzado cómodo.

El amarillo puede utilizarse en sus distintas versiones, desde los tonos manteca y pastel hasta los más intensos, como el limón y el dorado . Cada variante permite construir estilos diferentes , desde los más delicados y minimalistas hasta los más audaces, aunque con una actitud mucho más relajada.

Las tonalidades más suaves del amarillo generan delicadeza.

La tendencia que llega como nuevo neutro

Durante mucho tiempo, las zapatillas blancas fueron consideradas el comodín por excelencia para completar cualquier look. Sin embargo, la incorporación de colores suaves al calzado abre nuevas posibilidades para quienes buscan mantener la versatilidad de los básicos, pero con un detalle diferente.

En ese contexto, el amarillo manteca se perfila como una de las opciones más fáciles de llevar. Su tonalidad clara y cálida permite combinarlo con prendas blancas, grises, beige, marrones y azules sin generar un contraste excesivo. De esta manera, cumple una función similar a la de un neutro, aunque con una presencia más luminosa.

Esto no deja afuera al amarillo intenso. Los tonos limón, dorados o mostaza también funcionan, especialmente cuando se combinan con prendas de colores sobrios. La diferencia está en el efecto que se busca: mientras los amarillos suaves aportan delicadeza, los más saturados transmiten energía y personalidad.

Los amarillos más intensos transmiten energía y personalidad.

Cómo combinar las zapatillas amarillas con diferentes colores

Una de las ventajas de esta tendencia es que no es necesario vestirse de amarillo de pies a cabeza. De hecho, es todo lo contrario. Una de las fórmulas más efectivas consiste en mantener el resto del conjunto relativamente sencillo y dejar que las zapatillas aporten el toque distintivo. Existen combinaciones que permiten comprobar que esta tonalidad no necesita competir con el resto de las prendas. Si se distribuyen los colores de manera equilibrada, el calzado se convierte en el detalle que unifica y actualiza todo el conjunto.

Algunas opciones para esta temporada son:

Con tonos verdes: el verde oliva, el musgo, el salvia y el pistacho crean una combinación fresca y moderna con el amarillo. Para un look urbano, se pueden elegir pantalones cargo verdes, una remera blanca básica y zapatillas amarillo manteca. Si se busca una propuesta más sofisticada, un pantalón sastrero verde oscuro y una camisa liviana son una excelente alternativa.

el verde oliva, el musgo, el salvia y el pistacho crean una combinación fresca y moderna con el amarillo. Para un look urbano, se pueden elegir pantalones cargo verdes, una remera blanca básica y zapatillas amarillo manteca. Si se busca una propuesta más sofisticada, un pantalón sastrero verde oscuro y una camisa liviana son una excelente alternativa. Con blanco y crudo: los tonos blancos, crema y beige permiten destacar el calzado sin recargar el conjunto. Un vestido blanco de lino, una camisa oversize con pantalones crudos o un conjunto monocromático en tonos naturales se combinan con zapatillas amarillas para conseguir un resultado luminoso y relajado.

los tonos blancos, crema y beige permiten destacar el calzado sin recargar el conjunto. Un vestido blanco de lino, una camisa oversize con pantalones crudos o un conjunto monocromático en tonos naturales se combinan con zapatillas amarillas para conseguir un resultado luminoso y relajado. Con denim: los jeans son uno de los aliados más fáciles de este calzado. Los modelos rectos, de pierna ancha o de inspiración noventosa funcionan especialmente bien con zapatillas amarillas. Para completar el conjunto, algunas opciones son sumar una camisa blanca, una remera básica o una chaqueta de jean. También es posible incorporar una minifalda de denim para lograr una estética juvenil y descontracturada.

los jeans son uno de los aliados más fáciles de este calzado. Los modelos rectos, de pierna ancha o de inspiración noventosa funcionan especialmente bien con zapatillas amarillas. Para completar el conjunto, algunas opciones son sumar una camisa blanca, una remera básica o una chaqueta de jean. También es posible incorporar una minifalda de denim para lograr una estética juvenil y descontracturada. Con rosa pálido o celeste: quienes prefieren los looks delicados pueden apostar por los colores pastel. El rosa empolvado y el amarillo manteca forman una combinación suave y femenina, mientras que el celeste aporta frescura y contrasta de manera equilibrada con los tonos amarillos más intensos.

quienes prefieren los looks delicados pueden apostar por los colores pastel. El rosa empolvado y el amarillo manteca forman una combinación suave y femenina, mientras que el celeste aporta frescura y contrasta de manera equilibrada con los tonos amarillos más intensos. Con negro: para quienes buscan una propuesta más urbana, el negro es una alternativa infalible. Un pantalón negro, una remera básica y zapatillas amarillas generan un contraste marcado que convierte al calzado en protagonista.

Combinarlas con negro, un contraste elegante.

Con polleras y vestidos, una combinación femenina y moderna

Las zapatillas amarillas no se limitan a los pantalones. También funcionan con polleras y vestidos, dos opciones que permiten explorar el contraste entre las siluetas femeninas y el espíritu deportivo del calzado. Las polleras midi satinadas, por ejemplo, pueden combinarse con zapatillas de perfil bajo para conseguir un conjunto que mezcle elegancia y comodidad. Una remera básica o un suéter liviano completan la propuesta sin quitarle protagonismo al calzado.

Para un estilo más informal, las minifaldas de jean son una alternativa sencilla. Con una camisa amplia, una musculosa o una remera estampada, el calzado amarillo aporta un guiño retro que remite a la moda urbana de los años noventa.

En el caso de los vestidos, las posibilidades también son variadas. Los diseños blancos y de lino resultan ideales para los días cálidos, mientras que los vestidos floreados permiten recuperar el amarillo si aparece entre los colores del estampado.