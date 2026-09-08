Este calzado , que combina lo urbano con lo deportivo, asoma como tendencia en la temporada primavera-verano .

Las zapatillas tendencia primavera-verano: los modelos que se verán en todas partes y cómo combinarlas en tus looks

La moda de una nueva temporada primavera/verano irrumpe con fuerza de cara a los últimos meses de 2026. Y este modelo de zapatillas , que combina lo urbano con lo deportivo, ya asoma como tendencia . ¿Cuál es este calzado que puede combinarse tanto con vestidos, pantalones sastreros, shorts o faldas?

A la hora de pensar en un look de cara a la temporada primavera/verano , otra de las tendencias que aparece marcadamente en el tramo final de 2026 es el de usar prendas de color verde, un color que puede funcionar como un verdadero comodín en la combinación de las mismas.

Y no existe un único verde a la hora de pensar en un look, puesto que son válidas desde las opciones más apagadas hasta las más llamativas.

A la hora de pensar en un look de cara a la primavera/verano, otra de las tendencias que aparece con fuerza en el tramo final de 2026 es el color verde.

Las zapatillas que prometen transformarse en tendencia en la temporada primavera/verano

Las zapatillas que prometen transformarse en tendencia en la temporada primavera/verano 2026 son las Salomon, concebidas originalmente para actividades al aire libre como esquí, snowboard, senderismo y trail running.

Esta tendencia en relación al uso de las Salomon cobró fuerza en Europa y Estados Unidos, donde este calzado ya se combina con diversas prendas que, a primera vista, no guardan relación con el universo deportivo. Así, es usual poder combinarlas con vestidos, pantalones sastreros, shorts o faldas.

Lo cierto es que la popularidad de las zapatillas Salomon creció considerablemente debido al gorpcore, una estética de la moda centrada en el estilo utilitario y práctico de la ropa para actividades al aire libre.

De cara a la temporada primavera/verano, una de los puntos clave de esta tendencia radica en el contraste, puesto que las zapatillas Salomon mantienen su estética técnica y deportiva, pero se pueden combinar con prendas que pertenecen a otros universos de la moda.

Cómo pueden combinarse las zapatillas Salomon en la temporada primavera/verano

Las zapatillas Salomon pueden combinarse de diversas maneras en la temporada primavera/verano, permitiendo crear diversos looks:

Con prendas sastreras: un pantalón amplio, una camisa o un blazer pueden convertirse por completo cuando se combinan con unas zapatillas Salomon ( calzado de inspiración outdoor).

( de inspiración outdoor). Con un vestido: una Salomon en lugar de una sandalia o una zapatilla tradicional genera un look más actual y relajado.

en lugar de una sandalia o una zapatilla tradicional genera un look más actual y relajado. Con shorts de denim, minifaldas, pantalones cargo y conjuntos de dos piezas.

Con jeans y una remera básica o camisas oversized.

Las zapatillas que prometen transformarse en tendencia en la temporada primavera/verano 2026 son las Salomon.

De esta manera, las zapatillas Salomon aportan un toque deportivo y relajado, suman color y, fundamentalmente, comodidad. Esta combinación es perfecta para la temporada primavera-verano, cuando generalmente se buscan prendas sencillas de llevar y calzado que posibilite caminar todo el día.

Recientemente, durante la última edición de BAFWEEK, la tendencia de las Salomon tuvo una irrupción muy marcada en la pasarela de Luz Ballestero, diseñadora que presentó una colección con una estética inspirada en el universo del camping y el trekking, donde las prendas técnicas y funcionales convivieron con otras propuestas mucho más sofisticadas.