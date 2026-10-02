Los pantalones que será tendencia esta temporada primavera-verano 2027: ya hay que tenerlo colgado listo para usar

Una prenda se posiciona entre las favoritas por combinar frescura y elegancia. Sus ventajas y cómo llevarla con tu look primavera-verano .

Los pantalones que será tendencia esta temporada primavera-verano 2027 y que ya hay que tener colgado listo para usar

Las tendencias de la moda para esta temporada primavera-verano 2027 no se limitan a los vestidos midi y el regreso de los capris. Lejos de estar asociado únicamente con looks informales o playeros, un pantalón se posiciona entre los favoritos por recuperar el espíritu de la sastrería y posicionarse como una alternativa a los largos y al short tradicional.

Hablamos de las bermudas sastreras , una versión sofisticada del pantalón corto que consigue unir dos conceptos que durante mucho tiempo parecieron difíciles de combinar: frescura y elegancia . Además, ya viene ganando presencia en el street style , en una clara muestra de la evolución de la sastrería hacia propuestas más relajadas, fluidas y cómodas .

Esta prenda corta mantiene características propias de los pantalones de vestir. Y, a diferencia de un short deportivo, de jean o de una bermuda informal, suelen presentar cintura estructurada, pinzas, pliegues, bolsillos de corte clásico, telas con buena caída y una silueta más cuidada.

Las bermudas sastreras permiten lograr tanto looks informales como más sofisticados.

El largo varía, aunque una de sus características habituales es que llega aproximadamente hasta la rodilla o algunos centímetros por encima. Esa extensión genera una silueta diferente a la de los shorts tradicionales y permite construir conjuntos que mantienen cierta formalidad.

Existen distintas formas de llevarla. Algunas propuestas son amplias y relajadas, mientras que otras tienen una línea más recta y cercana al pantalón de vestir. Para esta temporada también aparecen versiones combinadas con blazers y otras piezas de sastrería, reforzando la idea de que la bermuda funciona como parte de un traje.

Por qué estos pantalones serán tendencia

Uno de los principales motivos que la convierten en una de las prendas clave de esta temporada es su versatilidad, ya que pueden utilizarse durante el día, para una salida informal o incluso para determinadas ocasiones en las que se busca una imagen más sofisticada. Su largo también ofrece una alternativa intermedia entre el short muy corto y el pantalón largo. Esto permite jugar con las proporciones del conjunto y conseguir una apariencia más relajada sin abandonar completamente la estética de vestir.

Esta tendencia se suma a la búsqueda de propuestas más relajadas, fluidas y cómodas.

Otra ventaja es la comodidad. Los diseños de pierna amplia permiten mayor libertad de movimiento y, al mismo tiempo, las telas livianas utilizadas en las colecciones de primavera-verano favorecen una sensación más fresca.

También se trata de una prenda que permite ampliar las posibilidades del armario. Una misma bermuda puede adquirir una apariencia completamente diferente dependiendo de los zapatos, la parte superior y los accesorios elegidos.

Cómo combinar las bermudas sastreras

Una de las ventajas de esta prenda es que permite múltiples combinaciones para crear tanto looks informales o playeros como más elegantes. Algunas opciones son:

Con camisa blanca : es una de las combinaciones más clásicas y elegantes. Permite equilibrar el carácter estructurado de la bermuda. Se puede completar con un cinturón y sandalias para un look fresco y sofisticado.

: es una de las combinaciones más clásicas y elegantes. Permite equilibrar el carácter estructurado de la bermuda. Se puede completar con un cinturón y sandalias para un look fresco y sofisticado. Con blazer del mismo color: crea un conjunto inspirado en el traje tradicional, pero adaptado al verano. Se puede incorporar una camiseta básica para quitarle formalidad o una camisa para conseguir una apariencia más elegante.

crea un conjunto inspirado en el traje tradicional, pero adaptado al verano. Se puede incorporar una camiseta básica para quitarle formalidad o una camisa para conseguir una apariencia más elegante. Con una camiseta básica: una remera blanca, negra o en tonos neutros ayuda a transformar la bermuda sastrera en una prenda más cotidiana. Funciona especialmente con zapatillas minimalistas.

Esta prenda viene ganando presencia en el street style.