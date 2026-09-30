Estos outfit le dan lugar a combinaciones ideales para estilizar la cintura y alargar la figura . ¿En qué consisten estos trucos infalibles?

El truco de las influencers que hace que cualquier look afine la cintura y alargue la figura

Las tendencias en el mundo de la moda son variadas. Y los tips para lograr un outfit con diversas combinaciones que permiten estilizar la cintura y alargar la figura no son pocos. ¿En qué consisten estos trucos infalibles?

Como sucede habitualmente, la referencia de estas nuevas tendencias se originan en Nueva York, ciudad que marca el rumbo en ese sentido. Recientemente, durante la Semana de la Moda, las neoyorquinas dejaron bien en claro que, al modificar la forma de utilizar las prendas, se pueden plasmar estos trucos en cualquier tipo de look.

En Nueva York, una de las capitales mundiales de la moda junto a París, las neoyorquinas recurrieron a diversos trucos que les permitieron lograr looks en los que se estiliza la cintura y alarga la figura .

Entre otros accesorios o prendas, que incluyen variadas combinaciones, se destacaron los siguientes:

Uso del cinturón.

Jersey de color intenso (o rojo inesperado).

El broche.

Cárdigan con un solo botón abrochado.

El cinturón rompe las líneas rectas, aporta proporción y crea un efecto reloj de arena sin importar el tipo de cuerpo.

En la Semana de la Moda en Nueva York, el cinturón se transformó en el protagonista del outfit. Al combinarse sobre americanas, cárdigans, vestidos o abrigos, este accesorio contribuye a definir la cintura, propiciar una silueta más armoniosa y dar la sensación de piernas más largas.

De este modo, al ubicar el cinturón por encima de una prenda amplia o estructurada, la cintura se transforma en el foco del look. Así, ello rompe las líneas rectas, aporta proporción y crea un efecto reloj de arena sin importar el tipo de cuerpo. ¿Posibles prendas ideales para el uso del cinturón? Un blazer oversize, un suéter tejido o un abrigo largo, que adquieren una forma completamente distinta cuando se ajustan ligeramente al centro.

En tanto, llevar un jersey de un color intenso sobre los hombros, anudado a la cintura o colocado sobre la cadera le aporta dimensión al look. El contraste aporta profundidad y hace que un conjunto blanco, negro, gris o beige luzca mucho más atractivo.

El regreso de un clásico para cualquier look: el broche

A diferencia de otras épocas, el broche ahora reaparece en looks cotidianos que permiten transformar otra prenda como una americana o un abrigo.

Un elegante accesorio como lo es el broche regresó completamente renovado. Y, a diferencia de otras épocas, ahora reaparece en looks cotidianos que permiten transformar prendas como una americana o un abrigo. Así, el broche luce en una solapa, sobre un cinturón o incluso cerrando un blazer de manera original.

El resultado es un look con personalidad y un aire vintage reinterpretado. ¿Algunos ejemplos de broches destacados? Flores metálicas, diseños escultóricos y piezas con piedras.