Cómo elegir el color de labial, según tu piel: el tip que no falla con la piel de tus muñecas

Para esta primavera es importante entender que no todos los tonos funcionan de la misma manera. Las claves para saber cuál te corresponde.

Llegó la primavera y el maquillaje busca acomodarse a la nueva temporada . Y entre las tendencias de belleza que ganan protagonismo aparece otra vez el labial . En ese contexto, la elección del color puede cambiar por completo el look. Sin embargo, no existe un único tono que funcione de la misma manera para todas las personas.

Una de las claves está en encontrar aquellos colores que acompañen las características naturales del rostro y permitan conseguir un resultado armónico .

La elección del labial apropiado debe hacerse teniendo en cuenta el tono y, especialmente, el subtono de la piel de cada uno. Y para determinar ese subtono existe un método sencillo : observar las venas de la muñeca con luz natural:

Cuando predominan los tonos verdosos , generalmente se considera que el subtono es cálido ;

, generalmente se considera que ; Cuando se perciben azules o morados , suele ser frío .

, suele ser . Si aparecen ambas tonalidades, puede tratarse de un subtono neutro.

Qué labiales se recomiendan para pieles claras en esta primavera

En las pieles claras con subtonos fríos, los rosas suaves aparecen como una de las alternativas más fáciles de incorporar a los looks de la temporada. Los tonos frambuesa y los corales delicados también aportan color sin generar un contraste excesivamente marcado. La elección de estos colores responde a una búsqueda característica del maquillaje primaveral: conseguir un rostro fresco y luminoso. Un rosa claro funciona para un maquillaje cotidiano, mientras que una tonalidad frambuesa permite intensificar la boca cuando se quiere lograr un mayor protagonismo.

En cambio, cuando la piel clara o media presenta un subtono cálido, la paleta se desplaza hacia los duraznos, corales y rojos cálidos. Estos colores aportan una apariencia más soleada y acompañan especialmente bien las propuestas de maquillaje liviano que suelen aparecer durante los meses de primavera.

Los tonos coral, además, permiten jugar con diferentes intensidades. Una versión más suave puede utilizarse durante el día, mientras que un coral más saturado se vuelve el centro del maquillaje.

Los tonos rosas y corales vuelven a ganar protagonismo esta primavera.

Para piel oscura, colores intensos para una boca protagonista

Las pieles oliva cuentan con una amplia variedad de posibilidades dentro de las tendencias de esta primavera. Los rosas intensos, los rojos ladrillo, los cobres y los marrones cálidos son algunas de las opciones señaladas por los expertos para este tipo de piel.

Los tonos ladrillo y cobre permiten crear un contraste marcado, pero mantienen una temperatura cálida que se integra fácilmente con el resto del maquillaje. Los marrones cálidos, por su parte, ofrecen una alternativa para quienes buscan una apariencia más sofisticada sin recurrir necesariamente a un rojo intenso.

En las pieles profundas u oscuras, los colores con mayor intensidad adquieren especial protagonismo. Ciruelas, borgoñas y rojos vibrantes forman parte de las alternativas para conseguir una boca llamativa y definir el rostro. Esto no significa que quienes tienen piel oscura deban limitarse exclusivamente a los tonos intensos. La elección también puede depender del efecto buscado, la ropa, el momento del día y el resto del maquillaje.

Cuáles serán los colores tendencia de esta primavera según los expertos

Esta temporada los labios dejan atrás las fórmulas ultra mates y los contornos excesivos para darle más visibilidad a “looks libres” y versátiles. "Este año, en cuestión de labiales para la primavera, se llevan los labios con efecto mordido y difuminados para un 'look' fresco, sexy y mucho más natural”, afirmó Martha Obeo, maquilladora experta.

Citada por Cosmopolitan, la profesional explica que la nueva máxima es la tendencia de labios “cloud”: suaves, difusos y naturales. Por eso, una de las tendencias más aplicadas es el efecto “cloud lips” o labios nube, es decir, un acabado con color difuminado, sin líneas duras, que parece fundirse con la piel del labio.

En cuanto a colores, los rosas suaves y pastel, inspirados en el clásico rosa ballet, se posicionan como los grandes protagonistas y suelen favorecer a todas las pieles. En contraste, los rojos cálidos y cereza difuminados modernizan el clásico labial rojo con un aire más primaveral. También destacan los “nude” rosados, ideales para un efecto natural, mientras que las propuestas más atrevidas incluyen tonos metálicos sutiles y colores fuertes.