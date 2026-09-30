Un influencer y su pareja fueron filmados montando una tortuga marina protegida

El influencer Vadym Oleynik subió el video montando a la tortuga a sus redes sociales pero después lo borró.

Un influencer de origen ucraniano y su novia recibieron un masivo repudio internacional tras difundir videos donde se los ve sentándose sobre una tortuga marina en las playas del Sultanato de Omán .

El hecho ocurrió en la localidad costera de Ras al Hadd , reconocida por albergar uno de los santuarios de anidación de tortugas verdes más importantes del océano Índico .

En las imágenes se ve a Vadym Oleynik y su pareja, Olena Kravchenko , montando de manera reiterada el caparazón de un ejemplar adulto que intentaba desplazarse hacia el mar para cumplir con su ciclo reproductivo . Por si fuera poco, manipulaban una cría recién nacida ante las cámaras.

Tras el masivo revuelo en las redes sociales, el deportista intentó desligarse de las acusaciones mediante un mensaje de disculpa pública dirigido a los entes de control ambiental de la región y a las organizaciones conservacionistas.

"No vi las reglas. Cometí un error y pido disculpas a todos", admitió Vadym Oleynik ante la repercusión mediática de su accionar en la costa asiática.

El repudio de organizaciones protectoras de animales

La difusión de los videos provocó la reacción de agrupaciones protectoras de la naturaleza como United For Animals, que emitió un comunicado oficial donde calificó las acciones como un agravio intolerable hacia la biodiversidad.

En específico, calificó al episodio como "una demostración de barbarie y una total falta de respeto por la vida".

Un influencer ucraniano y su pareja desatan críticas tras difundirse imágenes en las que aparecen sentados sobre una tortuga marina mientras el animal ponía huevos en una playa de Omán.



Vadym Oleynik y Olena Kravchenko se turnaron para posar sobre el caparazón en la zona… pic.twitter.com/MJnYfw4ipv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 29, 2026

"Tratar a los seres vivos como si fueran juguetes o material de consumo en el siglo XXI es una degradación absoluta que no tiene nada que ver ni con la humanidad ni con el estatus de un deportista, quien debe ser un ejemplo de fortaleza, no de debilidad ni de crueldad", añadió la entidad.

Por su parte, el proyecto de conservación italiano Biologicamente también repudió las imágenes y formalizó denuncias ante los organismos competentes.

"Una asociación seria y profesional, respaldada por un comité científico, jamás permitiría que sus voluntarios se sentaran sobre tortugas para tomarse selfies. Es repugnante e inaceptable. Esto es explotación, maltrato y abuso, sin nada que se parezca al voluntariado", aseguró la institución.

Iniciaron acciones contra el influencer

Autoridades del Sultanato de Omán intervinieron de oficio a través de la Autoridad de Medio Ambiente. A través de comunicados oficiales, el organismo estatal confirmó el inicio de acciones ante la Justicia contra Oleynik, quien cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre fitness.

El influencer Vadym Oleynik junto a su pareja, Olena Kravchenko, quien también aparece en el polémico video.

"En cuanto al video circulante sobre la perturbación de las tortugas marinas en el área de Ras Al Jinz, la Autoridad Ambiental está siguiendo el proceso. Se han tomado medidas legales contra la persona en cuestión en consecuencia con las leyes y regulaciones aplicables, lo que confirma que no hay indulgencia hacia ninguna práctica que perjudique a la vida silvestre y sus hábitats naturales", expresó la entidad.