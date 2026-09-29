Neuquén La Mañana Contenido de Marca Seven Sport presenta una jornada a puro deporte, música y encuentro en La McEnroe

Este sábado 3 de octubre, el predio reunirá competencia, gastronomía y entretenimiento en una experiencia integral desde el mediodía hasta la madrugada. Agregar LM Neuquén a







Seven Sport presenta una jornada a puro deporte, música y encuentro en La McEnroe

La productora Seven Sport, liderada por Ailén Morales, Federico Carabetta y Agustín Carabetta, anuncia su próximo gran evento deportivo y recreativo, que se llevará a cabo este sábado 3 de octubre en las instalaciones de La McEnroe, en el horario de 14:00 a 01:00 hs.

Tennis Sunset combina el dinamismo de los torneos deportivos con un ambiente pensado para disfrutar entre amigos y familia. Durante más de diez horas continuas, los asistentes podrán vivir una experiencia que integra deporte, música en vivo, DJs, opciones gastronómicas y activaciones de marcas.

El cronograma prevé el inicio de las fases competitivas a primera hora de la tarde, dando paso al atardecer a un extendido espacio de "after", donde jugadores y público general podrán celebrar el cierre de la jornada en un ambiente descontracturado.