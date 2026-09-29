Seven Sport presenta una jornada a puro deporte, música y encuentro en La McEnroe
Este sábado 3 de octubre, el predio reunirá competencia, gastronomía y entretenimiento en una experiencia integral desde el mediodía hasta la madrugada.
La productora Seven Sport, liderada por Ailén Morales, Federico Carabetta y Agustín Carabetta, anuncia su próximo gran evento deportivo y recreativo, que se llevará a cabo este sábado 3 de octubre en las instalaciones de La McEnroe, en el horario de 14:00 a 01:00 hs.
Tennis Sunset combina el dinamismo de los torneos deportivos con un ambiente pensado para disfrutar entre amigos y familia. Durante más de diez horas continuas, los asistentes podrán vivir una experiencia que integra deporte, música en vivo, DJs, opciones gastronómicas y activaciones de marcas.
El cronograma prevé el inicio de las fases competitivas a primera hora de la tarde, dando paso al atardecer a un extendido espacio de "after", donde jugadores y público general podrán celebrar el cierre de la jornada en un ambiente descontracturado.
Datos clave del evento
- Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026
- Horario: De 14:00 a 01:00 hs
- Lugar: La McEnroe - C. Maipú 1000, R8324 Cipolletti, Río Negro
- Organiza: Seven Sport
- Entradas a la venta en passline. https://www.passline.com/eventos/seven-tennis-sunset
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