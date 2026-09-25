Nueve marcas, 300 invitados y looks del blanco al chocolate: en 41 fotos, así se vivió el Neuquén Alto Moda

Neuquén Alto Moda (NAM) volvió a reunir este jueves a marcas, tendencias y público en Alto Comahue , con nueve firmas que presentaron sus colecciones primavera-verano 2027. El segundo nivel del estacionamiento se convirtió en el escenario de un desfile que también invitó al público a ser parte de la experiencia, con un dress code que recorrió una paleta del blanco al chocolate.

En esta edición, Mishka participó por primera vez del desfile, sumándose a una propuesta que reunió distintas estéticas y estilos en un recorrido por las colecciones de cada marca.

Omar Novoa

Un público protagonista: El dress code, del blanco al chocolate, invitó a los más de 300 asistentes a sumarse a la estética de la temporada y completar la experiencia del desfile desde sus propios looks.

“NAM llegó a su sexta edición y nos llena de orgullo seguir haciendo de Neuquén un punto de encuentro para la moda y las tendencias. Nueve marcas presentaron sus colecciones primavera-verano 2027, reafirmando el lugar de la ciudad como una plaza de referencia para la moda en la región”, expresó Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue.

Con este nuevo capítulo, Alto Comahue reafirmó su rol como uno de los principales espacios de moda y tendencias de la ciudad, consolidando al shopping como una plaza de referencia para la presentación de nuevas colecciones.

Omar Novoa

Inaugurado en 2015, Alto Comahue se consolidó como el centro comercial de referencia en Neuquén y en todo el Alto Valle. Con una propuesta joven y de tendencias, reúne moda, gastronomía, entretenimiento y cultura en un espacio moderno, familiar y luminoso. Cada mes recibe a más de 400.000 visitantes, con picos de hasta 25.000 personas en un solo día, posicionándose como uno de los polos comerciales más destacados del sur argentino.

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