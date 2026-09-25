Temporal en Neuquén: mejoran las rutas, pero persiste el alerta por la crecida de los ríos

Desde Defensa Civil adviertieron sobre un socavón en la Ruta 21, pasos fronterizos cerrados y el elevado caudal de agua. Recomiendan precaución.

Después de dos días de fuertes precipitaciones que provocaron crecidas de ríos y arroyos y complicaron la circulación en distintos puntos de Neuquén , las rutas de la provincia comenzaron a recuperar la transitabilidad, aunque desde Defensa Civil advirtieron que la situación todavía requiere extrema precaución. El mejoramiento de las condiciones meteorológicas es temporario y los caudales continúan elevados, por lo que recomiendan evitar cruzar cauces y acercarse a las costas de ríos y arroyos.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz , explicó que las jornadas del miércoles y jueves fueron particularmente complejas debido a las intensas lluvias, que provocaron un aumento importante de los caudales en distintos sectores de la provincia.

“Estuvimos trabajando fuertemente en cuanto a las condiciones meteorológicas que se cumplieron tal cual se habían expresado en los informes preliminares”, señaló Cruz, quien destacó el trabajo articulado entre la Secretaría de Emergencias, el Servicio Meteorológico y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Actualmente, según el funcionario, las rutas se encuentran en general transitables con extrema precaución, aunque todavía hay sectores donde directamente no se puede circular.

Uno de los principales puntos de atención es el paso internacional Pino Hachado, que permanece intransitable. En tanto, el paso Cardenal Samoré sería evaluado durante la mañana para determinar si puede habilitarse.

A esto se suma una nueva interrupción sobre la Ruta Provincial 21, a la altura del puente Corihue, que une Loncopué con Las Lajas. Allí se produjo un socavón importante que obligó a interrumpir completamente el tránsito mientras personal de Vialidad realiza una evaluación estructural.

“Se encuentra intransitable debido a un socavón importante sobre el puente y ahora está yendo personal de Vialidad para hacer la evaluación estructural”, explicó Cruz.

En el lugar trabajan Policía, Defensa Civil y la Secretaría de Emergencias para impedir el paso de vehículos hasta conocer el estado de la estructura. La Ruta Provincial 21 es un corredor importante para la zona, ya que conecta Loncopué con Las Lajas y permite también vincularse con Caviahue y El Huecú.

Rutas con barro, agua y sectores complicados

La situación más compleja durante la jornada del jueves se registró en distintos caminos de la cordillera y la zona centro-sur de la provincia. Las precipitaciones provocaron importantes escurrimientos y crecidas de ríos y arroyos.

Uno de los casos fue la Ruta Provincial 23, donde se produjo un desmoronamiento importante. La circulación tuvo que ser interrumpida y luego se habilitó de manera preventiva hasta las 18, antes de volver a establecerse un cierre preventivo hacia el sector de Pilolil.

También la Ruta Provincial 65, en el tramo que conecta la Ruta Nacional 237 con Villa Traful, permaneció intransitable durante buena parte del jueves debido a la cantidad de agua acumulada.

En esa zona, además, Defensa Civil tuvo que intervenir para rescatar vehículos que intentaron atravesar sectores anegados. “Principalmente en la Ruta Provincial 65 tuvimos personas con dos vehículos menores, dos autos, y después posteriormente una camioneta 4x4 intentó cruzar. Los tres tuvieron que ser rescatados con maquinaria pesada, Policía y Secretaría de Emergencias”, relató Cruz.

El funcionario destacó la cantidad de agua que se acumuló en arroyos y distintos sectores del camino y volvió a insistir en la necesidad de no intentar atravesar cauces cuando las condiciones no son seguras.

También se registraron complicaciones sobre la Ruta Provincial 46, en el sector de la Cuesta del Rahue, debido a la gran cantidad de agua proveniente de los arroyos.Más allá de las rutas puntualmente afectadas, una de las principales consecuencias de las precipitaciones fue el aumento de los caudales en distintos sectores de la provincia.

Cruz explicó que se registraron crecidas tanto en la zona centro-sur como en el norte neuquino y que la situación se extendió desde la cuenca del Agrio hacia las distintas cuencas y lagos de la Cordillera.

Los aumentos de caudal fueron observados desde Villa Pehuenia y Moquehue hacia Pilolil, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, con algunas complicaciones principalmente en sectores rurales.

Por ese motivo, durante las últimas horas se realizaron recorridas preventivas en las costas y líneas de ribera, con participación de organismos de salud y de las áreas de Protección Civil.

El objetivo fue verificar la situación en los sectores más expuestos y llevar tranquilidad a vecinos que habían observado aumentos importantes en los cursos de agua.

Aluminé: agua en el hospital y ruta transitable

Uno de los lugares que sufrió una de las situaciones más importantes fue Aluminé, donde el ingreso de agua afectó al hospital local.

Cruz explicó que el establecimiento se encuentra funcionando con la guardia, mientras se trabaja para garantizar la prestación del servicio en otro espacio y retirar el agua que ingresó al edificio.

Personal de la Secretaría de Emergencias y del municipio trabaja en el bombeo y la extracción del agua restante.

En cuanto al acceso a Aluminé, el director de Defensa Civil señaló que la ruta se encuentra transitable, aunque con máxima precaución, principalmente en el tramo cercano a la localidad donde todavía hay sectores de tierra y presencia de barro.

“Está trabajando personal ahora en el mantenimiento, pero después prácticamente está transitable. Sí, la cinta asfáltica mojada”, explicó.

Por eso, quienes deban circular hacia Aluminé deberán extremar los cuidados, especialmente en los sectores donde todavía persisten barro y agua.

En Mariano Moreno, en tanto, el arroyo Covunco registró un importante aumento de caudal. Cruz indicó que hasta el momento no había recibido información sobre una situación grave o específica en esa localidad.

También hubo crecidas importantes en los arroyos y ríos de Moquehue, aunque no se habían registrado grandes afectaciones. Según explicó, varias de las viviendas ubicadas cerca de los cauces son casas de temporada y no estaban ocupadas.

Piden no confiarse por la mejora del tiempo

Aunque las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar, desde Defensa Civil remarcaron que se trata de una ventana de mejoramiento temporario y que todavía habrá precipitaciones durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.

La diferencia es que, según Cruz, no se esperan lluvias de la misma intensidad que las registradas durante miércoles y jueves. Sin embargo, el aumento de los caudales continuará durante los próximos días antes de comenzar a disminuir progresivamente.

Por eso, el pedido a quienes viven o circulan por las zonas cordilleranas es que no se acerquen innecesariamente a las costas de ríos y arroyos y, especialmente, que no intenten cruzar cauces con vehículos.

Las autoridades también recomendaron consultar las actualizaciones de Defensa Civil, la Secretaría de Emergencias y Vialidad Provincial antes de emprender viajes, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente.